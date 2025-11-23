婚姻真是愛情墳墓？夫妻十大爭執點榜單　不在乎對方竟只排第二

常有人說婚姻是愛情的墳墓，婚前充滿幻想，覺得愛能克服一切，婚後卻因為各種生活瑣事磨光感情，生活漸漸變得平淡無趣，相處流於形式不再激情，甚至多看對方一眼都覺得煩躁。



根據台灣內政部的統計，2022年台灣離婚總人數多達10.1萬人左右，粗離婚率2.18%。結婚之後，許多人會因為工作生活忙碌，而忘了溝通的重要性，婚姻想要保鮮必須兩人一起用心經營。

第十名：失去共同興趣

根據台灣內政部的統計，在2021年結婚的夫婦，五年內離婚佔了34.75%，相當的高。為了讓婚姻可以長久下去，擁有共同興趣及話題也相當重要，夫妻可以嘗試調整日程，找時間培養共同興趣。首先可以先重新了解彼此的興趣，尋找雙方的交集點；即便不懂也沒關係，多好奇、多討論，主動分享自己的看法跟感受增進交流，有網友分享「只要有愛有好奇心，就等於是可以了解另一個完全不同的世界」；其次，一起嘗試新的活動和愛好，過程中不但可以增強夫妻間的聯繫，帶來新鮮感蹦出新火花，雙方也能一起學習成長。

第九名：不再浪漫有情趣

在規律、平淡的日常生活裏，儀式感是讓感情保鮮的方式之一，吃頓飯、看場電影，重要的日子買個小禮物、寫個小卡片也可以，有網友表示「儀式感不需要多貴重的禮物」、「驚喜往往出現在日常生活中」，其實這些小巧思只是為了讓對方開心、添加新鮮感，同時增進感情的方法，但是也有網友認為「因為儀式感而衍生出更多煩惱的人，是不是已經失去儀式感的初衷」，如果雙方為此爭吵不休，就必須進行溝通，雙方應敞開心胸坦誠地講出自己的期待，同時顧及對方的感受，才是走下去的相處之道。

第八名：性生活變少

許多夫妻婚後面臨性生活頻率越來越少的問題，同居前可能每周至少一次，婚後卻變成兩周一次，甚至一個月不到一次的窘境，像是女星何妤玟就因為長期分房睡、缺少性生活而決定離婚，有網友怨嘆「沒有什麼性生活跟室友沒兩樣」。這項數據排除了「小孩」這項因素，夫妻之間也會因工作、家庭和其他責任而感到疲憊，像是沒興致、工作很忙壓力大等理由婉拒另一半的求歡，此時若沒有好好溝通，可能造成對方胡思亂想、陷入自我懷疑，嚴重恐將導致婚姻破碎。遇到這種狀況，好好表達自己的感受非常重要，透過不斷地溝通協調找出問題，若有需要也可以邀請伴侶進行諮商，找回「性」福生活。

第七名：雙方缺乏信任

信任在夫妻關係中的重要性不言而喻，它不僅建立在愛情和情感上，更能鞏固夫妻之間的連結，當兩人之間存在信任問題時，小事可能被誤解為大事，每一個行為或言語用字都可能被質疑和解讀為背叛或不忠，導致爭執和衝突不斷，有網友表示「信任感毀了就是回不來了」、「失去信任感很難修復」，但也有網友認為「若雙方都有心，信任還是可以重建的」，如果雙方還有愛，坐下來進行坦誠的深度交談、好好溝通、傾聽對方的需求和擔憂是相當重要的，雙方好好面對這件事，才有機會修復關係；對於缺乏安全感的人，常需要更多時間才能再次相信對方。

第六名：生活習慣差異

每個人都是獨立個體，生長於不同環境下，就會有不同的生活習慣。相愛容易相處難，許多夫妻同住一個屋簷下，常會因為生活習慣不同而爭吵，像是作息不同、牙膏怎麼擠、馬桶蓋掀不掀、吃完東西不收、臭襪子亂丟等問題，網友哀怨討論「同居前半年幾乎沒什麼問題」、「結婚前是裝的，結婚後沒有裝的理由了」。為此，有些人因為擔心吵架，選擇忍耐跟妥協，最後被壓得喘不過氣，一次大爆發。當生活習慣產生差異，建議雙方好好溝通，一起尋找解決方法，相處產生摩擦在所難免，透過不斷地溝通磨合、尊重彼此的感受，才能擁有健康快樂的關係。

第五名：小孩教養觀念不同

每個人都受到自己原生家庭的背景和價值觀的影響，因此對子女的教養觀念時常產生分歧，像是一方傾向於鐵的紀律的教養方式，另一方卻是希望選擇愛的教育。網友討論「夫妻教養觀念不ㄧ致才是小孩很難管教主因」，臨床心理師李介文解釋，如果夫妻在教養方法上存在顯著差異，小孩可能會感到困惑和不安。這種不一致性可能導致小孩在情緒管理方面遇到困難，因為他們無法預測自己的行為是對還是錯，或者不了解應該遵從哪些規則，進而影響到他們的行為和態度。李介文也建議，父母必須要一起找出共同的目標，討論彼此價值觀的差異，找出雙方都能接受的平衡點。此外，尊重對方的做法也相當重要，有網友分享「就算教養方式不一樣，也要尊重彼此」、「另一半不該在管教時候插嘴」。

第四名：家事分攤不均

結婚生子後，需要處理的事比單身時多了許多，例如幫小孩洗澡、接送小孩、餵飯、換尿布等等。家事分配不均的問題，是許多夫妻爭執的原因，當一方感到自己負擔了過多的家務，而另一方較少時，可能會引發心理不平衡，這種不滿可能會逐漸積壓，最終爆發成爭執和衝突。「男主外、女主內」的傳統思想，即便到現在仍然很難剔除，有些人依舊覺得做家事是女生的本分，男生願意做就是「幫忙」，還會被大家讚賞是新好男人，有網友分享「女生做家事、顧小孩天經地義，男生做這些好像就拯救全世界」，這樣的觀念常造成夫妻失和。也有網友建議「可以買自動掃地和拖地的機器，聽說效果很好」、「有預算就用錢解決吧」。

第三名：因為金錢觀問題爭吵

夫妻金錢觀差異太大，是離婚的主要原因之一。台灣演藝圈的模範夫妻季芹及王仁甫，兩人曾因金錢觀差異過大而爭吵，但經過多年的溝通，王仁甫也已減少衝動購物。夫妻常需要制定共同的財務計劃，包括預算、儲蓄和投資，以實現共同的目標，但是如果其中一方較節儉，希望儲蓄和理性花費，而另一方傾向於享受當下，願意花錢追求舒適和滿足感，就無法達成共識，例如網友認為「一家人一起生活，妥協折衷還是比較好」、「用錢應該先達成共識」，當金錢觀不同時，應該好好溝通協調，把自己的想法說出來，試著找出折衷辦法，婚姻關係才能長久。

第二名：對方不在乎我的感受

當夫妻之間的溝通減少時，其中一方可能會感到被忽視和不被重視，這樣的情況通常是與另一半缺乏主動聆聽和理解的行為有關。當一方試圖表達自己的感受、需求或想法，而對方常給的回應卻是負面的，例如「有這麼急嗎？」、「只為一點小事就不開心」或是「你太敏感想太多了」，會讓對方覺得沒有被好好尊重與回應，久了就容易感到寂寞及無力。然而「感覺」這件事是非常主觀的，當遇到問題時，更應該好好溝通，並且適時傾訴自己的感受，不要把委屈都往肚裏吞；相同的，當另一半把感受說出來時，也要避免無視對方，而適時表達愛與感謝，也能拉近彼此間的關係，避免時間久了就把對方的付出視為理所當然。有網友分享「你覺得他不在乎你的感受，有可能只是處理不來，沒把你擺在第一位」。

第一名：婆媳相處矛盾

婆媳問題是家庭關係中常見的爭執和矛盾，通常源於多種因素，包括文化差異、家庭角色的期望、溝通問題和情感壓力，甚至是婆媳之間爭寵爭權等等。根據台灣內政部的訪談分析，發現現今離婚原因大致分為五種：家暴、外遇、惡意遺棄、個性不和，以及婆媳問題；有網友分享「我婆婆就是覺得我來跟他搶兒子的」、「女人總是為難女人，痛苦的是中間的那一個」，當婆媳之間的矛盾持續存在時，時常會造成夫妻關係緊張與對立。作為一家人，應該互相尊重及幫忙，當遇到問題或雙方不滿時，先生的角色就成為了非常重要的溝通橋梁，協助婆媳雙方提出想法並講開，不強迫任何一方接受對方的思維，而是各退一步找出妥協方法。

