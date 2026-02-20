婚姻破碎能補救嗎？專家揭破壞信任感2元兇　別等關係瓦解才後悔

信任有如伴侶關係的基石，沒有信任，整個關係會直接崩解。就算你有絕佳的溝通技巧，一旦信任感崩壞，你們的關係也會瓦解，不管你講什麼話，她都聽不進去。



一旦覺得另一半和你漸行漸遠，首先要做的，是看看這當中是否真的有問題。沒有信任，整個關係會直接崩解。美國知名心理治療師，多次登上美國最具影響力的節目《歐普拉脫口秀》，也是《伴侶溝通的奇蹟》作者的喬納森・羅賓森 Jonathan Robinson就一語道破，就算你有絕佳的溝通技巧，一旦信任感崩壞，你們的關係也會瓦解。

相關文章：婚姻真是愛情墳墓？夫妻十大爭執點榜單 不在乎對方竟只排第二👇👇👇

+ 28

信任感會怎麼被破壞？

在談論怎麼修復信任感之前，我們應該先看看信任感會怎麼被破壞。 在伴侶關係中，信任感被破壞或摧毀的方式主要有兩種：

第一種：沒有遵守和伴侶之間的承諾

你可能沒有遵守和伴侶之間的承諾，假如這項承諾非常重要，你只需要打破一次，就足以摧毀兩人之間的信任。舉例來說，如果其中一方有婚外情，兩人的關係往往就會破碎。

第二種：是傷害伴侶

正如承諾一般，有時候伴侶只需要被傷害一次，信任感就有可能被摧毀，比方說對伴侶家暴。但更常發生的情況是由許多小傷漸漸累積，再由最後一根稻草把駱駝壓垮。

你是「承諾失信」，還是「累積小傷」？

失去信任，不妨從「承諾失信」和「累積小傷」兩種情況下手！

承諾失信

每個人都會犯錯，但大多數人只會讓自己越錯越大，因為他們要不是選擇責怪別人，就是不肯承認自己有錯，請不要這樣，因為這樣做沒有用。請你當承擔責任、道歉、請求資訊，最後用新的承諾取信於對方。這個過程也許不容易，但並不會花太多時間，而且對修復信任非常有幫助。

累積小傷

假如一個人一再違反規範，一次又一次的傷害就會因此累積，終至破壞兩人之間的信任感。這種情況下，壓垮駱駝的最後一根稻草往往只是一件不起眼的小事。

對釐清誤會和創傷非常有用。我們會直接假設別人對言語的反應和自己一樣，但事實並非如此。只有在我們知道伴侶真正的想法之後，才能彌補因為種種誤會而累積下來的創傷，我們得到的資訊越多、越準確，就越有辦法修復傷害。

相關文章：老公曾出軌感情不再！她心碎提離婚被拒 網民推測他老公想法👇👇👇

+ 8

傷害，會因為誤會而持續累積

在伴侶關係中，傷害多半會因為誤會而一直累積下去。我們內心感到受傷的時候，那份「受傷感」是因為我們覺得自己好像被人排拒。如果誤會和傷害已經累積很久都沒有修復，你可能就要花費一番心力才能說服另一半你愛他，這時，知道怎麼讓對方怦然心動大有幫助（當然，也需要耐心）。

諮商的時候，經常碰到信任感受重創的伴侶，像是一方發生外遇；也有不少人因為小傷不斷累積，所以必須有非常慎重的寬恕行為才能修補好兩人的關係。當一方內心嚴重受創，通常必須把創傷和憤怒的感受完全宣洩出來，才有辦法原諒另一半。

伴侶關係中，信任溫度計請保持溫暖

信任感和愛類似，兩者皆無色無味又無形，力量卻無比強大，肉眼雖然看不到，內心裏一定感受得到。在伴侶關係中，讓信任溫度計一直保持溫暖十分重要，同時也要注意溫度什麼時候開始降低。一旦發現信任感出了問題，就盡快設法修補。 信任感受創有如剛剛出現的傷口，如果沒有及時妥善處理，就有可能感染和擴散。

不過，正如骨折後的骨頭可以復原、變得更強壯，信任感只要修復得當，也有可能更加茁壯。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：破碎的婚姻可以補救嗎？歐普拉「最青睞的關係專家」教你如何修復信任感！】