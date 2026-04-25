黑金龜｜黑金龜入屋點處理？黑金龜對人寵有害？附黑金龜應對方法

香港夏天常有黑色甲蟲「黑金龜」飛入屋，要怎樣預防黑金龜入屋？入屋後要點處理？黑金龜對人類、寵物有害？最常在甚麼季節出現？以下整理黑金龜習性及特點，以及預防要點。



香港夏天經常下雨，非常悶焗潮濕，容易招惹昆蟲入屋。不少家庭一到初夏就會發現家中常有啡黑色、大小似手指頭一樣的昆蟲，常在廚房、窗台等位置出沒，怎捉都捉不完。其實，這些看起來像是甲蟲的昆蟲是「黑金龜」。

黑金龜習性及特點

黑金龜屬於金龜子科。牠們的外形呈深褐至黑色，體長約15-30mm，身體圓潤厚實，背部較光滑，飛行時會發出聲音。牠們主要生活在軟土中，以腐爛植物、根部或糞便為食。黑金龜自卵孵化後，從幼蟲長到成蟲需要1年時間，平均壽命約200日至一年左右。

黑金龜屬於金龜子科。牠們的外形呈深褐至黑色，體長約15-30mm，身體圓潤厚實，背部較光滑，飛行時會發出聲音。（Freepik）

黑金龜對人寵無害

黑金龜沒有毒性，一般不會咬人和吸血，對人類和寵物無害。不過，黑金龜的外殼堅硬，如果寵物不慎吞下體型較大的黑金龜，有機會引起不適。

此外，黑金龜身上可能攜帶大量細菌，如果人類進食牠們停留過的食物，可能會影響健康。

多於4至6月出現

黑金龜在初夏約4至6月進入繁殖期，牠們在繁殖期會特別活躍，尋找合適地方產卵，每次可產大約60粒卵。天氣潮濕悶熱更有利牠們活動，較大機會在公園、泥地附近出現。

預防黑金龜入屋方法

黑金龜主要因趨光而飛入屋內，如果想減少黑金龜入屋，最直接的方法是在晚間關上窗戶，使用窗網阻隔，防止黑金龜從窗口進入。同時亦可以進光源著手，拉上遮光窗簾，減少室內燈光外露。

另外，黑金龜多在戶外泥土中活動及產卵，可以定時檢查陽台或家中的植物，如果發現蟲卵就要及早清理，同時要保持土壤整潔，避免長期潮濕。