廁所與浴室是日常生活中最常使用、也最容易藏污納垢的空間，其中「水垢」更是許多人心中的清潔噩夢。看似不起眼的白霧痕跡，其實是水中礦物質長期累積所造成，不僅影響外觀，也會讓鏡面、五金變得越來越難清潔。



近期就有一名網友分享，家中浴室鏡子總是被水垢覆蓋，無論怎麼擦、換了多少清潔用品乾了之後仍恢復原狀，讓她苦惱不已，也意外引起大批網友共鳴。

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浴室玻璃、磁磚的陳年水垢怎麼清？

一名網友近日在Facebook社團「我愛全聯-好物老實說」分享困擾，她貼出浴室鏡子的照片，只見整面鏡子被厚厚的水垢覆蓋。並表示自己已經試過多款網路上推薦的除垢商品，清潔時鏡面看起來像是有改善，但等鏡子乾了之後又會恢復原狀，完全看不出差別，讓她相當苦惱，不知道該怎麼徹底清除。

貼文一出，引發網友紛紛回覆：

「我是用牙膏塗在抹布上螺旋式的擦就好了」、

「全聯有一瓶除水垢很好用的小小瓶但價格有點高噴一下水垢就流掉了唷」、

「神奇檸檬噴上後靜置幾分鐘，再擦拭，有效」、

「用噴罐裝醋噴鏡面，再用廚房紙巾貼一小時」、

「牙膏有研磨劑，好用」、

「水垢只要要用檸檬酸，不要用科技海棉，鏡面，五金會被『磨』掉。一般海棉沾水沾檸檬酸把鏡面弄濕，再用清水。如果有油漬，玻璃清潔劑即可」、

「廚房紙巾吸滿檸檬酸＋水，濕敷」、

「可以買蘇打粉跟清潔劑攪勻沾布擦」。



專家用1便宜天然好物，汙漬徹底消失亮白如新

根據淨水器業者《swissaqua》在官網指出，水垢其實是水中鈣、鎂離子濃度過高所形成的沉積物，也就是俗稱的「硬水」所造成的現象。當水質越硬、酸鹼值越偏鹼時，就越容易在浴室鏡子、磁磚、淋浴玻璃與水龍頭表面形成白白霧霧的水垢。雖然看起來只是影響外觀，但水垢若長期累積，會降低清潔效果、影響感應設備與家電運作效率，甚至縮短使用壽命，因此定期清潔相當重要。

此外，除垢原理主要是以酸性成分中和、溶解鹼性的水垢，家中常見的檸檬酸、白醋，或市售專用除垢清潔劑都能使用。

磁磚可用檸檬酸或醋噴灑靜置後刷洗；

鏡面與玻璃建議用醋水1：1擦拭，並以乾布擦乾避免水痕；

金屬表面則以溫和酸性清潔劑清除並在清潔後擦乾，防止再次附著。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室玻璃、磁磚的陳年水垢怎麼清？專家用1便宜天然好物，汙漬徹底消失亮白如新】