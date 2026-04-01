浴室天花板反覆發霉？專家教降溫/除水/通風三原則　抑制黴菌滋生

浴室環境潮溼，如果沒有定期清潔容易孳生汙垢、黴斑。



台灣無毒教母譚敦慈提醒，浴室本來就是高溫、高濕又通風不良的空間，一旦黴菌孳生，可能增加呼吸道與免疫系統的負擔，她建議，每天洗完澡後應用冷水沖洗、刮乾水分，並維持通風乾燥，抑制黴菌滋生。

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浴室磁磚天花板反覆發霉怎麼辦？譚敦慈教1招徹底除霉

譚敦慈在節目《祝你健康》YouTube頻道中分享，很多人洗完熱水澡就直接離開浴室，卻忽略牆面仍殘留高溫與水氣，這正是黴菌最喜歡的環境。正確做法反而很簡單，洗完澡後，用冷水沖洗牆壁與磁磚，幫助降低表面溫度，接著用刮水器把水分刮乾，再打開抽風機，或在乾區擺放除濕機，加速水氣排出，只要維持通風與乾燥，就能大幅減少黴菌滋生機會。

如果磁磚縫已經出現黑斑，譚敦慈建議，可利用廚房紙巾浸泡漂白水後，直接濕敷在發霉處，靜置一段時間再清洗，黴斑通常會明顯淡化、變得容易刷除。不過她特別強調，使用漂白水時一定要保持空氣流通，並且「絕對不能」與酸性清潔劑混用，以免產生刺激性氣體，反而傷害呼吸道。

除了日常維護，譚敦慈也分享自己的清潔順序，從天花板開始，依序清潔玻璃、牆壁，最後才是地板，遵守「由上往下」原則，避免反覆污染。她也會刻意讓浴室地面保持淨空，不在地上擺放瓶罐或雜物，因為物品底部容易積水，久了就會形成水垢與黴菌溫床，改用掛架收納，能讓地面更快乾燥。

至於惱人的玻璃水垢，則建議可用紙巾沾食用醋濕敷後擦拭，或以檸檬酸與水1比10調配成溶液濕敷，隔天再沖洗，就能有效去除白霧狀水漬。

譚敦慈提醒，浴室清潔不能等到「看起來很髒」才動手，而是要靠平日的小動作維持乾燥與通風。只要掌握降溫、除水、通風三原則，就能大幅降低黴菌滋生機率，守住全家人的呼吸道健康。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：浴室磁磚天花板反覆發霉怎麼辦？譚敦慈教簡單1招，不必狂刷讓惱人霉斑亮白如新】