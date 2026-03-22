抽濕機冷凝水藏風險！專家列3安全再利用方式　這幾種用途最危險

香港空氣濕度居高，抽濕機成為不少家庭長時間運轉的必備家電。然而，水箱裏不斷累積的冷凝水該怎麼處理，卻在網路上引發熱烈討論。有民眾認為直接倒掉相當浪費，嘗試拿來煮沸飲用、洗衣、拖地，甚至用於掃地機器人或洗澡，卻也因此掀起「抽濕機水到底乾不乾淨」的健康疑慮。



抽濕機冷凝水怎麼來？看起來乾淨其實未經處理

抽濕機的運作原理，是透過冷凝技術將空氣中的水氣轉化為液態水並收集於水箱中。這些水看起來清澈，實際上卻未經任何過濾或消毒程序，來源正是室內空氣本身。空氣中可能夾帶的灰塵、花粉、細小懸浮微粒，甚至裝潢或清潔用品揮發出的化學物質，都可能隨著水氣一同凝結進水中。加上抽濕機內部長時間處於潮濕溫暖的環境，若清潔不夠確實，冷凝片與水箱便容易成為黴菌與細菌滋生的溫床，使冷凝水的衛生風險進一步提高。

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網友實測再利用抽濕機水，引發細菌擴散疑慮

近期就有網友在社群平台分享，自己習慣把抽濕機的水倒進掃地機器人的水箱重複使用，但因天氣過於潮濕，水量「供過於求」，開始好奇是否還有其他用途。貼文曝光後，不少網友直言「完全不敢用」，認為這樣做等同把細菌與黴菌孢子拖遍全家，甚至有人表示連拿來擦地板都覺得不安心，寧願直接倒掉或排入水孔。該名網友後來也自嘲更新，已改用過濾水給掃地機器人使用，笑稱要替「員工」提供更好的工作環境。

毒物醫師警告：抽濕機的水煮沸也不能喝

對此，台灣毒物科醫師顏宗海指出，抽濕機在運轉時，會將空氣中的水分連同其中的化合物一併凝結成水，這些物質可能包括二氧化硫、芳香族化合物等潛在有害成分。即使將冷凝水煮沸，也只能殺死部分細菌與病毒，對溶解其中的化學污染物並無法完全去除，因此「抽濕機的水絕對不適合飲用」。他強調，短期喝下去未必立刻出現不適，但長期累積風險不可忽視。

抽濕機水可以再利用嗎？台灣水利署與專家這樣建議

在實務建議上，台灣水利署曾在缺水期間提醒，抽濕機冷凝水若要二次利用，可用於澆花或拖地，但仍不建議煮沸後飲用。部分居家與家電專家則認為，若非缺水時期，應更審慎看待這類用法，避免將可能含有黴菌的水用於室內清潔或洗衣、洗澡等用途。相對安全的再利用方式，包括沖馬桶、清洗戶外陽台或地面，或澆灌非直接食用的植物，且不宜長時間存放，以降低衛生風險。

控制室內濕度才是重點，抽濕機水務必避免入口

顏宗海也提醒，室內空氣品質往往被忽略，即使有空氣清淨機，也無法過濾所有污染物，控制濕度仍是預防黴菌與過敏的重要關鍵。一般建議室內濕度維持在40%至60%之間、最好低於60%，有助降低呼吸道疾病風險。但無論如何，冷凝水的用途仍應以「不入口、不接觸身體」為原則，才能在節水與健康之間取得相對安全的平衡。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機的水可以拿來澆花、沖馬桶嗎？水利署給正確答案！長期用錯身體健康受影響】