抽濕機水箱現粉紅黏液？不清理恐引起呼吸道疾病　專家教清潔方法

香港氣候潮濕，除濕機（抽濕機）是不少家庭的必備家電之一，但許多人只記得倒水，卻忽略了水箱清潔。對此，台灣家事達人「豆豆媽咪」提醒，除濕機水箱內常出現「滑滑、粉紅色的黏液」，那並不是水垢，若長期未清理，恐讓家中空氣品質惡化，甚至引發俗稱「加濕器肺」的呼吸道問題。



除濕機水箱出現粉紅色黏液，達人警告「不是水垢」

豆豆媽咪近日在臉書粉專指出，許多人發現除濕機水箱內壁，容易長出一圈滑滑、帶粉紅色的黏液，常誤以為只是水垢就放著不管，但其實那是由「黏質沙雷氏菌」與生物膜聚集而成。

他說明，這類細菌與黴菌孢子若放著不管，會在除濕機運作時，隨著氣流被吹回室內空氣中，這也是為什麼有些人會感覺「越除濕過敏越嚴重」，嚴重時甚至可能誘發「加濕器肺」，對呼吸道健康造成威脅。

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只倒水、不刷洗恐成細菌培養皿，正確清洗3步驟公開

豆豆媽咪強調，這種粉紅色生物膜「不是用清水就能沖掉」，若只是每天倒水、不刷洗，反而會讓水箱變成細菌培養皿，因此與清潔劑一同刷洗是最關鍵的一步。

她也分享除濕機的正確清潔方式：

1. 刷洗

將水箱排空後，使用軟毛刷或海綿，搭配中性洗碗精刷洗。豆豆媽咪特別提醒，水箱直角轉角、把手凹槽、浮球連桿下方等「死水區」，最容易堆積生物膜，一定要加強清潔。

2. 殺菌

若遇到較頑強的水垢，可使用 1:10 的白醋水或檸檬酸溫水浸泡約 20 分鐘。酸性環境不僅能溶解水垢，也能破壞細菌的細胞膜，提升殺菌效果。

3. 徹底乾燥

清洗完成後，務必將水箱倒置晾乾，因為大多數細菌無法在乾燥表面存活，「乾燥」正是防止細菌生長的重要關鍵。

進氣口濾網也是細菌熱區，清洗步驟別做錯

除了水箱，豆豆媽咪也提醒，進氣口的濾網同樣是細菌與灰塵的聚集地，清潔方式若錯誤，反而會損壞濾網。

1. 先吸後洗

清洗前應先用吸塵器將灰塵吸走，若直接沖水，反而會讓灰塵結塊卡在濾網中。

2. 注意水溫

清洗時水溫應低於 40 度，避免尼龍材質變形。

3. 嚴禁曝曬

清洗後不可曝曬，因紫外線會讓濾網脆化，應採陰乾方式。

4. HEPA 濾網禁忌

若家中除濕機配有 HEPA 濾網，更要特別注意「不能水洗」，一旦碰水就可能損壞，只能依照使用說明定期更換。

網傳「丟硬幣、鋁箔紙」可避免生物膜生長？

對於網路流傳在水箱中丟鋁箔紙或硬幣就能抑菌的說法，豆豆媽咪也直言，金屬離子抑菌在理論上可能有效，但實際效果有限，頂多只能當輔助，絕對不能取代刷洗，該做的步驟一個都不能少。

除濕機清潔頻率

最後，豆豆媽咪建議，水箱最好每周清洗一次，以中斷生物膜的生長週期；進氣口濾網則建議每2至4周清洗一次，避免阻塞影響除濕效能。趁著大掃除時，不妨檢查看看家中除濕機水箱是否出現粉紅色黏液，及早清理，才能真正除濕又安心。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機用完別只知道倒水、洗濾網！家事達人曝正確清潔方式，小心霉菌通通吸進肺】