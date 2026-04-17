【鄧明儀:幸福育兒】放手讓孩子尋找自身興趣 無需急切發掘潛能

最近看到洪蘭老師一篇舊文章《別急著找孩子的興趣》，引起我深深的共鳴：「父母不必急著去找孩子的興趣在哪裡，時機到了，孩子會告訴你。只是當孩子告訴你時，你要能放手讓他去走。」

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



這讓我想起早前看過一份研究報告，研究員花了很長時間追蹤兩批小運動員，一批是打從三、四歲便挑選一項運動，並從小重點培訓；另一批任由孩子玩不同類型的運動，及至11、12歲，才挑選其最有興趣的項目加以鍛煉，結果是後者在運動的成就比前者大。

然而，對於那些彷彿孩子一刻沒學習便會輸的家長們，每月花萬多元學費強迫孩子上各式各樣符合成人標準的興趣班，甚麼珠心算班、快速記憶保證班、潛能開發班，就是為了盡早發掘孩子的潛能，卻不知道小朋友的興趣會隨著年齡而不斷在變，太早或太急下定論，反而會把孩子真正的興趣扼殺。

兒童的興趣，從來都不用找、不用追。以我兒㦡㦡為例，四歲半的他從未上過任何興趣班，但其興趣卻一直在變：歲半開始喜歡Tomica車仔及恐龍，不但能讀出閃電王麥坤裏數以百計的角色，還有那些水蛇春咁長的恐龍名Tyrannosaurus、Pachycephalosaurus；兩歲半時愛上砌圖，由24塊到100塊都難不倒他；三歲半後唔玩Duplo轉玩細Lego，現可自己睇書明書，砌到適合十歲以上的版本。親友們看見66的創作天分都嘖嘖稱奇，問我培養興趣的心得，我笑言：「其實沒做甚麼，孩子喜歡的，就順其自然的讓他一頭栽進去，人做自己喜歡的事便會成功。」

作為母親的我，最偉大的使命，亦只有母親才肯做的工作，不過是用大大小小的Zip Bag，細心地把兒子的砌圖呀、Lego呀分門別類並附書明說的一份一份袋好，讓他們可隨時隨地拿出來玩。其餘時間，就只在旁陪伴與鼓勵，不出手幫忙，不給予批評，完全沒有「不行」與「錯了」，用最原始的方法，尊重孩子最原生的興趣，並靜靜地退後一步遠觀，你會發現，小朋友的潛能，往往會以成人想像不到的方式呈現。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「別急著找孩子的興趣」。