研究發現父親積極參與早期育兒 有助穩定家庭系統 小朋友更健康！

一項新研究發現，父親在早期育兒上的積極參與度，會對孩子的心臟及健康造成長期影響，並持續到7歲。



賓夕法尼亞州立大學的健康與人類發展學院發表研究，著眼於研究親子互動如何進一步影響孩子的健康。

研究團隊基於「Family Foundations」研究項目的數據，收集了來自美國399個家庭的影片和資訊，當中家庭結構必需為一位母親、一位父親以及他們的第一胎孩子。在研究中，研究團隊分別會在嬰兒10個月大以及2歲的時候到訪該家庭，並錄製18分鐘父母與孩子玩耍的影片，從而分別觀察父母的個人育兒行為和共同育兒行為。當孩子成長至7歲時，研究團隊會採集他的乾血樣本，測量孩子的心臟和代謝健康指標。

父親對育兒參與度高 對孩子健康有正面影響

研究結果指出，如果父親在孩子10個月大時表現出對育兒的關切，當在孩子兩歲時，父親會更有可能和母親一同更積極參與在育兒行為上。研究同時表示，父親在育兒行為的積極程度亦會正面影響孩子7歲時的健康指標，包括糖化血紅蛋白和C反應蛋白水平會更低。這表明，父親早期的情感投入有助於穩定家庭系統，對孩子的健康產生正向影響。

研究團隊提醒，家庭結構和成員間的互動對每個人都有深遠影響，改善家庭互動是促進兒童長期健康的關鍵。