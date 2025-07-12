【鄧明儀:幸福育兒】嚴格家教不如給予自主權 讓孩子感受愛與寬容

在一般的華人社會家庭中，父母均擁有至高無上的權威，去決定孩子的生活與作息，甚至一切。當孩子要表達自己所想所求時，首先必須得到父母的同意，父母一個否決的眼神或者說一個「不」，孩子都必須乖乖服從，否則就是一個不懂事、不聽話、不乖、惹父母生氣的壞孩子，並漸漸養成主流價值中為討好大人而活的「好孩子」。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



像好友今年15歲的女兒，從小都是大人口中乖乖順從的孩子，對父母的打罵，最初還會哭著逃回自己的房間，或是發火頂嘴。後來父母體罰愈演愈烈，女兒覺得根本沒辦法違抗父母的權威，開始只會說對不起，表面上愈來愈聽話，心裡面卻漸漸在心中累積負面情緒，直至患上嚴重的思覺失調症，有天想在校內一躍而下後，跟精神科醫生坦言：「經常有把聲音叫我殺死我媽……」其父母才知道其實一家人都受傷了！

日本心理學博士及新潟大學臨床心理學研究所教授碓井真史，所撰寫的《誰都可以，就是想殺人》中曾指出，他遇過最凶惡、殘暴的少年罪犯，就是小時候受過「嚴格家教」的孩子，「孩子曾承受的暴力，會在日後回饋他人，大多數對家人使用暴力的青少年，小時候都曾經有被體罰的經驗，母親愈想要孩子好，愈努力，愛就愈空轉，孩子無法感受。想要孩子好，不能只靠著『嚴格家教』。」

嚴格家教的潛台詞，其實叫「控制」，將孩子工具化，任由大人支配，「這些都是為你好，你最好給我遵從。」然而，強迫促使反抗，良好的關係必須透過父母給予子女的「自主權」，培養孩子獨立思考的能力，並在過程中讓他們感受到父母的愛與寬容，才能建立起無形而巨大的影響力。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「將孩子工具化「嚴格家教」」