野餐好去處｜香港14大親子野餐地點：無敵海景/大草坪/賞光睇日落

野餐好去處｜《01親子》將介紹14個適合親子野餐的地點，既可以親親大自然，同時可以與家人有一個美好的野餐體驗。



港島篇

野餐好去處【1】中西區海濱長廊

中西區海濱長廊開放時間為全日24小時，公園佔地5200平方米，由海濱延伸至碼頭，被稱為「海中心公園」，海濱長廊中設有4個舊碼頭，每個碼頭皆設有獨特的主題，包括「兒童天地」、「藝文空間」、「休憩園地」及「露天空間」。

中西區海濱長廊

地址：石塘咀豐物道8號

前往方法：港鐵 - 香港大學站B2出口、金鐘站A出口

巴士

小巴 - 10, 24A, 24M, 31, 56A, 56B

渡輪 - 從中環碼頭步行約數分鐘



野餐好去處【2】中山紀念公園

中山紀念公園佔地約4公頃，由西環三角碼頭改建而成，公園內設有擁有罕有的大圓形草坪。公園的中央位置更豎立了孫中山先生的銅像供遊客欣賞。公園更興建了以當年孫中山先生入讀的中央書院（今皇仁書院）的柱廊式建築為藍本的兒童遊樂場的遊廊。

中山紀念公園

地址：西營盤東邊街北

前往方法：港鐵 - 西營盤站步行約7分鐘



野餐好去處【3】數碼港海濱公園

數碼港海濱公園位於香港島南區西面薄扶林貝沙灣前，在第四座對出有一片面向大海的廣闊草地，近海位置設有噴水池、小徑及涼亭，和罕見的遊樂設施「旋轉輪」。

數碼港海濱公園

地址：鋼綫灣數碼港道100號

前往方法：巴士－30X, 42C, 73, 107P, 970

小巴－10, 58, 69, 69A, 69X



野餐好去處【4】山頂公園

要細賞市區和香港郊野的對比景觀，山頂可說是最理想的觀賞地點。山頂公園可以傲視南區的壯闊景色。設有停車場、小食休憩亭及大草皮，是休閒的「充電」好去處。

山頂公園

地址：香港島山頂柯士甸山道

前往方法：巴士－15



野餐好去處【5】添馬公園

公園包括多項公眾設施，包括園景花園、特色水景、觀景台、添馬角，以及提供小吃和飲料的添馬茶座，設有廣闊草坪可以讓遊人散步或閒坐。

添馬公園

地址：香港島山頂柯士甸山道

前往方法：港鐵 - 金鐘站A出口

巴士及專線小巴請參閱康樂及文化事務署網站



九龍篇

野餐好去處【6】啟德郵輪碼頭公園

啟德郵輪碼頭公園佔地二萬三千平方米，設有多項靜態設施，包括中央草坪、觀景平台、水景花園及噴泉廣場等。

啟德郵輪碼頭公園

地址：九龍啟德承豐道33號

前往方法：巴士 - 5R, 20A, 22, 22M

專線小巴 - 86



野餐好去處【7】南昌公園

南昌公園設有共20,000平方米的大型草坪，為香港所有公園之中最大。草坪細分為五個區域，其中一個區域旁邊設有兒童遊樂場。遊樂場適合2－5歲兒童遊玩，設有遊戲屋、鞦韆、滑梯。

南昌公園

地址：九龍深旺道20號

前往方法：港鐵 - 南昌站D1出口

巴士 - 12, A21, 701, 701S, 971



野餐好去處【8】佐敦谷公園

佐敦谷公園設有兩大幅草坪，佔地6.3公頃，而公園處於山谷地帶，景觀開揚。公園內還設有迷宮花園、遙控模型賽車場同兒童遊樂場，可以讓小朋友玩足一日！

佐敦谷公園

地址：觀塘新清水灣道71號

前往方法：港鐵 - 彩虹站B出口步行約20分鐘

巴士 - 27, 29M, 23



野餐好去處【9】西九海濱長廊

西九海濱長廊位於尖沙咀，為公眾提供了一個廣闊的休閒空間，也設有草地和單車場，讓人可以漫步、野餐、踏單車，同時可以欣賞維港美景，即使不以野餐作為目的，光是沿海散步都極為寫意！

西九海濱長廊

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西與雅翔道交界

前往方法：港鐵 - 九龍站E4、E5出口 / 柯士甸站F出口

巴士 - 8, 11, 203E, 215X, 207A 及 281A

小巴 - 26, 74 及 77M



野餐好去處【10】九龍仔公園

九龍仔公園的洋紫荊園種有約120棵洋紫荊樹，每至花期，滿園奼紫嫣紅，景致醉人，吸引不少愛花人前來欣賞。園內更設有大草皮和提供兒童玩樂設施，讓遊人一邊賞花一邊野餐。

九龍仔公園

地址：九龍九龍仔延文禮士道13號

前往方法：港鐵 - 樂富站B出口/九龍塘站E出口/宋皇臺站B3出口

巴士及專線小巴請參閱康樂及文化事務署網站



新界及離島篇

野餐好去處【11】迪欣湖

迪欣湖旁邊的園林青翠茂盛，有著波光粼粼的湖水、動感十足的噴泉和優美怡人的山景， 公眾可以在草地上野餐，或者在樹蔭下漫步。場內亦有以海洋為主題的兒童遊樂場，又有可以玩水的遊戲噴泉。

迪欣湖

地址：香港新界大嶼山望東坑香港迪士尼樂園度假區

前往方法：港鐵 - 迪士尼站／青嶼收費廣場轉乘R8循環線巴士



野餐好去處【12】大埔海濱公園

大埔海濱公園是香港最大的公共公園，設有兒童遊樂場、模型船水池等，也有巨型花海供公眾觀賞，如雀尾花、矮牽牛等。園內亦設有昆蟲屋，觀賞多種昆蟲標本及模型，以及可以俯覽整個公園的香港回歸紀念塔。

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

前往方法：港鐵 - 大埔墟B出口步行30分鐘 或 乘搭港鐵接駁巴士K17

巴士 - 72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S



野餐好去處【13】元朗公園

元朗公園依景色優美宜人，其中百鳥塔飼養了100多隻、共29個不同的品種的雀鳥，高層就是觀景塔，遊人登臨塔上便可環觀元朗、屏山、廈村、十八鄉和天水圍的景色。

*逢星期三（公眾假期除外）中午12時至下午3時暫停開放以便進行清潔工作

元朗公園

地址：元朗公園北路1號

前往方法： 請參閱康樂及文化事務署網站



野餐好去處【14】香港單車館公園

香港單車館公園的中央處設有一片接近一個標準足球場大的草地，同時設有人工湖、模型船池、運動攀登牆、戶外滑板場、人工湖及兒童遊樂場等設施。場內同時提供洗手間及浴室、洗手位和飲水機等，絕對親子友善，可說是一次過滿足家庭多個願望！

香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105-107號

前往方法：港鐵 - 坑口站步行約5-10分鐘

巴士或小巴



即學5個防蚊小貼士

1. 嚴選兒童適用驅蚊劑等驅蚊產品

避蚊胺 (DEET)，是目前最有效的驅蚊物質，它會散發一種蚊子極其討厭的氣味，避免蚊子纏身。有研究指出，DEET濃度達20%或以上的驅蚊劑，能夠保護使用者長達5-8小時。但由於兒童皮膚幼嫩，建議家長應使用DEET濃度10%以下的產品。

2. 穿著淺色寛鬆及材質通爽的長袖衣褲

炎炎夏日進行戶外活動，小朋友難免會汗流浹背，令驅蚊劑隨汗水流失而失去功效，需要重新使用驅蚊劑。因此建議家長安排小朋友穿著寛鬆、材質通爽的長袖衣褲，避免露出太多肌膚，亦方便身體散熱和排汗。蚊子比較畏懼強光，而淺色可反射光線，防止牠們靠近。

3. 放置蚊香或使用電子驅蚊器

蚊香和電子驅蚊器可以釋放出對蚊子等昆蟲有驅逐作用的氣味，減少叮咬的機會。

4. 避免在蚊子和其他昆蟲活動的時段外出

蚊子和其他昆蟲往往會在黃昏和晚上活動，盡量避免在這些時段外出，可以減少被叮咬的機會。

5. 清理環境

蚊子和其他昆蟲往往棲息在濕潤和髒亂的環境中，保持環境清潔和干燥，可以減少它們的棲息地和繁殖的機會。

延伸閱讀：親子活動｜嬰幼兒野餐必備物品checklist 附五大防蚊貼士