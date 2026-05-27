父親節好去處2026｜全港150+親子活動推介 商場打卡/展覽/遊樂場

父親節好去處2026｜各位父母計劃好如何與孩子們一起慶祝這個充滿活力的父親節了嗎？必睇展覽、商場打卡佈置、親子餐廳。以下為大家整合超過100個父親節好去處，即睇有甚麼心水活動！



父親節好去處2026【1】限定展覽／其他活動

父親節好去處2026【1.1】三道SNDO x agnès b.「Balade dans le Jardin」法式浪漫花園

是次合作響應「法國五月藝術節」的浪漫藝文氣息，將 Agnès 女士的秘密花園靈感帶至三道SNDO，逾千鮮花及植物於商場中庭展現巴黎花漾秘境，活動期間的每個週末及公眾假期，現場將放送迷你花束一束；週末限定工作坊，涵蓋花藝、香氛、寵物配飾及咖啡品鑑等。

+ 3

日期：5月1日至5月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：啟德 The Twins 雙子匯2期「三道SNDO」G/F中庭



父親節好去處2026【1.2】AIRSIDE GATE 33藝文館《茶記百科 - 看不到的設計學》

展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師、木工職人、學術研究者員、電影人、廚師等，以「設計」作為核心切入點，全方位解構「茶記」，透過視、聽、觸、嗅等多重感官體驗，以「重現」與「再創作」的方式，將研究結果轉化為七個展區當中豐富多元的展覽內容，梳理「茶餐廳」於香港流行文化中的獨特位置。

AIRSIDE GATE 33藝文館(SHOP 312)

日期：2026年3月12日至7月31日

免費入場



父親節好去處2026【1.3】小白驚喜現身香港迪士尼樂園度假區

人見人愛、人氣高企的雪人小白將於５月上旬起驚喜現身香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼），賓客將在魔雪奇緣世界偶遇這位阿德爾王國特別親善大使！自由走動的機械人角色將為大家帶來沉浸式互動體驗！獨家低至半價換購門票＋連玩2日優惠

+ 2

日期：5月上旬起

地點：香港迪士尼樂園度假區



父親節好去處2026【1.4】全港最大3COINS店進駐啟德 AIRSIDE

3COINS AIRSIDE 佔地5,100平方呎，合共引入超過 2,500款日本生活用品，當中包括今次首度在港推出 「Made in Japan」食品系列、新店設有全港最大 3COINS 寵物專區、向啟德致敬的旅行主題。現場更有多款BB衫、BB用品，更有小朋友手繪或DIY手作玩具。

+ 12

啟德 AIRSIDE 4樓 L406-407號鋪



父親節好去處2026【1.6】玩具"反"斗城 40 周年慶典 海運大廈店全新世界級玩具旗艦店

全新空間首度設有 9 間 IP 主題店中店，更有品牌店中店首度登陸香港。旗艦店融合兒童、家庭與「大朋友」(Kidult)元素，引入創新零售設計、沉浸式體驗與收藏文化元素, 集玩樂、互動與潮流文化於一身，為香港以至亞洲帶來嶄新的玩具文化地標。

+ 25

地點：海運大廈



父親節好去處2026【1.7】香港開設首間 TOMICA BRAND STORE

「TOMICA BRAND STORE」作為官方專賣店，把店舖外觀打造成巨型 TOMICA 經典包裝盒。香港店將設有街景模型，利用 TOMICA 模型重現香港的城市街景。此外，「TOMICA FACTORY」預計於 2026 年冬季進駐，屆時訪客可以自行挑選喜愛顏色的零件，親手打造專屬的 TOMICA車仔。

+ 17

地點：海運大廈



父親節好去處2026【1.8】兒童美妍據點「Facesss Poppin Playground」

一站式糅合兒童美妝造型、遊樂體驗與親子購物！店內特設 Facesss Fun Lab 互動兒童遊樂區，讓小朋友透過積木及仿真化妝玩具自由探索和動手實驗，憑場內消費即可入場乙次；期間限定專區 Facesss Flowers Mart 提供逾 30 款精巧手工花卉，Facesss 會員可憑積分換領專屬鈎織花束體驗，親手搭配心儀花材兼打卡留念。

+ 1

地點：海運大廈



父親節好去處2026【1.9】Central Yards 臨時行人通道化身流動色彩裝置

中心商場與中環碼頭的臨時行人通道，近日引入法國建築師及藝術家 Emmanuelle Moureaux 的標誌性藝術裝置作品「 100 種顏色 . 第 54 號〈 流動 〉 」。由約4,000張 涵蓋一百種顏色的手工染製及剪裁卡片組成。以層層懸浮的彩色數字構建出富有深度的三維空間。行人穿梭其中，猶如步入一條流轉變幻的時光隧道，在具象與抽象之間感受城市節奏與未來想像。

日期：即日起至2027年初

地點：中環 Central Yards 臨時行人通道



父親節好去處2026【1.10】「突破極限。就在XVENTURE」｜XVENTURE國際級室內新世代運動競技品牌

由國際頂級室內新世代運動競技品牌XVENTURE所帶來的全新高能消閒力量，將位於康怡廣場近2萬尺空間打造為令人血脈賁張的極致挑戰之地，包括8米高全港最斜坡度「高速 滑板滑梯」與「火箭飛毯滑梯」，全港最高離地逾3米高室內高空繩網陣，忍者障礙賽，互動運動競技場，極限攀爬等9大主題區域合共26項挑戰 。

香港「 XVENTURE 」室內都市運動技競場

開幕日期： 2026 年 5 月 15 日（星期五）

營業時間：中午12時至晚上8時（星期一至四）；上午11時至晚上9時（星期五、六、日及公眾假期）

地址：香港鰂魚涌康山道 1 - 2 號康怡廣場南座 4 樓



父親節好去處2026【1.11】百老匯人氣音樂劇《朱古力獎門人》

百老匯音樂劇《朱古力獎門人》首度登陸香港，於2026 年 11月 4日起假香港文化中心上演，為廣大觀眾重現電影中的奇幻世界，帶領大家走進一場充滿奇妙想像的沉浸式劇場體驗。

日期：2026 年 11月 4日

地點：假香港文化中心



父親節好去處2026【2】商場打卡／市集

父親節好去處2026【2.1】荷里活廣場「家有 Super Dad」父親節慢活休閒市集

鑽石山荷里活廣場將呈獻「家有 Super Dad」父親節特色市集與周末親子工作坊。與此同時,商場驚喜迎來全城期待的港產片《一個部門的誕生》首映禮，豐富多元的活動內容橫跨文青慢活及星級娛樂，絕對是與摯愛家人共度溫馨假日、挑選完美節日禮物的首選地方！

荷里活廣場「家有 Super Dad」父親節特色市集

日期：2026 年 6 月 13 日至 21 日

時間：中午 12 時至晚上 8 時

地點：荷里活廣場 1 樓明星廣場



父親節好去處2026【2.2】置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge

「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge」春季裝置，作為水豚的一員，圓碌碌的小黃豚頭和身的1:1比例展示「圓」美身形，四肢短小卻靈活，招牌的零表情給人一種鬆弛治癒感，偶爾一笑又可以萌倒眾生。

「置富Malls x Capybara PIMOO CAPY豚長 Chill in Charge」

日期：3月19日至6月21日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）；置富都會L7大堂



父親節好去處2026【2.3】Star Wars「小古古漫遊大銀河」AIRSIDE

7米高巨型古古（Grogu）造型裝置連互動氣球房首度亮相、電影主角曼達洛人與古古 1:1 比例原大雕塑坐鎮主題牆。此外，多款 Hot Toys 1:6 珍藏人偶全球首度曝光，包括: 《星球大戰：曼達洛人與古古》系列角色珍藏人偶、《星球大戰：摩爾 – 暗影之王》動畫版Maul、植髮版Luke Skywalker。 「Galaxy Burger」星戰漢堡包主題互動區、挑戰「星戰急口令」贏取限量鎖匙扣以及期間限定店。

+ 14

日期：2026年4月30日至6月3日

時間：星期一至五12PM–9PM,星期六日及公眾假期11AM–9PM

地點：AIRSIDE二樓中庭



父親節好去處2026【2.4】BEAUTY&YOU「BROWN & FRIENDS打卡點」

位於7樓離境大堂南、北電梯旁的 LINE FRIENDS打卡裝置，由LINE FRIENDS 的BROWN（熊大）帶領多位LINE FRIENDS 朋友仔換上「BROWN 15週年」主題造型。6樓BEAUTY&YOU 店前LINE FRIENDS「BROWN 15 週年」打卡牆移步至6樓東大堂南店（近1號登機閘口）和北店（近5號登機閘口），BEAUTY&YOU 店前已被可愛的BROWN與多位LINE FRIENDS「可愛包圍」!

日期：即日起至7月6日

時間：4月30日：下午3時至晚上8時、5月1日至6日：上午11時至晚上8時

地點：德福廣場一期地下中庭



父親節好去處2026【2.5】朗豪坊 & 嘉頓「Every Bite Tells A Story」

糅合復古與未來工廠概念，從顛覆味蕾的配包體驗到街頭時尚，再到互動體驗與限量收藏，全方位喚起獨有的港式情懷，將嘉頓百年品牌的醇厚人情味與創意，注入旺角核心。

日期： 4 月 30 日至 5 月 31 日

地點：朗豪坊4樓通天廣場



父親節好去處2026【3】玩樂篇

父親節好去處2026【3.1】親子餐廳2026｜香港20+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

親子餐廳2026

父親節好去處2026【3.2】親子自助餐2026｜精選13+小童免費自助餐 任食鴨肝/龍蝦/生蠔

親子自助餐2026

父親節好去處2026【3.3】全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場

父親節好去處2026【3.4】親子好去處2026｜香港40+戶外免費公園/商場遊樂場/滑梯跳彈床

戶外公園/遊樂場

父親節好去處2026【3.5】親子商場2026｜精選20+親子商場 育嬰室/親子餐廳/遊樂場/泊車

親子商場