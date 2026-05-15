瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳場｜門票85折+家長大讚反思育兒初衷

深圳親子好去處｜最新登場的倫敦人氣合家歡音樂劇《瑪蒂爾達》，曾橫掃多個國際大獎的音樂劇，現時進駐深圳濱海藝術中心，是近期極具教育意義的高質素親子活動！音樂劇口碑載道，很多家庭或父母大讚能重新審視育兒初衷，就面對「放手」及「子女是獨立個體」課題，從音樂劑中獲得反思的契機。現時，家長與小朋友可以一同欣賞世界級舞台演出之餘，亦可以順道安排親子北上一日遊！01空間現設門票優惠85折起，本文會詳列相關優惠！



親子音樂劇 倫敦西區原版《瑪蒂爾達》深圳上演

倫敦人氣合家歡音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda The Musical），將於2026年5月1日至6月21日，在深圳濱海藝術中心歌劇廳上演！全長150分鐘（含20分鐘中場休息）。這套音樂劇由英國皇家莎士比亞劇團製作，改編自同名文學作品，音樂劇的視覺的衝擊力和沉浸感更強，是適合親子一家大小觀賞的經典之作。自2011年首演以來橫掃全球101項國際大獎認證，深受國際媒體與觀眾好評，累計觀看人數超過1200萬人次。

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《瑪蒂爾達》勇氣與反抗的故事 用智慧對抗不公

倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達》（Matilda The Musical）講述了小女孩瑪蒂爾達如何應對勢利的父母和校長，她憑藉聰慧與獨立思考，用智慧對抗不公，最終發現足以改寫命運的神奇力量。她在一個觀念傳統、嚴重重男輕女的家庭成長。她的興趣、價值觀與家人格格不入，當父母沉迷在電視中虛擬世界時，她卻偏愛在書本中尋找真理，更因特立獨行而被人視為有反社會人格。

不過，正正是這份與眾不同，賦予了她挑戰平庸的勇氣，令她敢於嘗試和接受生命中的一切挑戰。這不只是一個關於魔法的故事，更是一場關於「勇氣與反抗」的反思，同時反映了現代直升機父母，與有個人思想的下一代的思想碰撞。

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家長走進孩子的內心世界 反思育兒方向

劇中名言 「Even if you're little you can do a lot（即使你很渺小，也能有所作為）」激勵人心，讓小朋友深刻知道只要有辨別是非的智慧，與行動的勇氣，弱小的身軀也能有所成就。另一核心精神「If you think the world is unfair, you must stand up and change it（如果你覺得世界不公平，你必須站出來改變它）」，探討了對抗不公義、追求知識與獨立思考的重要性。

全劇以兒童的語言與視角表達，學齡孩子能產生共鳴，同時享受沉浸式的英語體驗，而大人亦能看得津津有味之餘，從中反思育兒初衷、激發思考。這場演出不只是感官的享受，更是親子關於「勇氣」的必修課。大家置身巨型字母牆與高空秋千奇幻舞台，讓家長走進孩子的內心世界，重新理解孩子，見證改寫命運的勇氣。

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【平日場門票】

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‧ 首輪銷售期：2026年4月30日 - 5月18日

場次：2026年5月15日 - 5月24日 （只限週五六日）（共10場）

‧ 次輪銷售期：2026年5月7日 - 6月15日

場次：2026年5月25日 - 6月21日（只限週五六日）（共32場）



瑪蒂爾達Matilda深圳音樂劇 座位表

交通方便鄰近商場海濱 深圳親子遊不二之選

這部國際級音樂劇在交通便利的深圳濱海藝術中心歌劇廳上演，是周末親子北上一日遊的全新活動體驗！從香港出發，出關後只需約30分鐘車程即可到達。

演出場地所在的濱海藝術中心鄰近多個大型商場、海濱公園及親子設施，家長可以安排半日時間，觀劇前後可帶小朋友到海邊散步、踩單車、逛書店及到親子餐廳用餐，亦可以順道到商場購物。行程節奏輕鬆，不需要頻繁轉車，適合周末想放鬆又有新鮮感的家庭，是極具教育意義的高質素親子活動！

英國皇家莎士比亞劇團製作 還原倫敦西區舞台

《瑪蒂爾達》有世界級的製作水準，是次音樂劇是倫敦西區原版巡演而非改編版，由英國皇家莎士比亞劇團出品。觀眾可以享受到與倫敦、百老匯同等水準的舞台設計、服裝、燈光以及頂尖演員的現場演出。

屢獲國際大獎 全球逾1200萬人觀看

這套音樂劇屢獲國際大獎，自2011年在倫敦西區首演後，即獲得極高評價，橫掃101項國際獎項，包括24項最佳音樂劇獎，並贏得英國戲劇最高榮譽奧利弗獎7項大獎及美國托尼獎5項大獎。其中4位飾演瑪蒂爾達的小演員更獲得托尼獎「傑出戲劇表現獎」。

至今全球已有超過1100萬人次觀賞此劇。2019年在中國13個城市巡演，口碑爆棚，場均上座率高達99%。2023年演出超76場，獲觀眾與媒體一致好評。英國《泰晤士報》稱其「讓人無法抗拒」;《星期日泰晤士報》稱其中的曲目為「殺手級歌曲」，「牽動人心，難以言喻的感動」。

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視覺與聽覺饗宴 打造沉浸式觀劇體驗

《瑪蒂爾達》是視覺與聽覺的饗宴，為觀眾打造沉浸式觀劇體驗，視覺的衝擊力和沉浸感比單純讀原著更強。2017年，由RSC集結頂尖團隊打造的音樂劇版本登上倫敦西區，獲得觀眾與媒體一致好評。

舞台設計效果驚豔絕倫，曾獲奧利弗獎與托尼獎「最佳舞台設計獎」。音樂旋律動人，由著名音樂才子蒂姆・明欽創作，現場樂隊演奏，旋律朗朗上口。故事以親民易懂的音樂敘事形式，結合精彩舞台、動聽歌曲與舞蹈，呈現精彩故事。此劇欣賞門檻低，適合全年齡觀賞，內容老少咸宜，跨越世代。

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改編自羅爾德·達爾經典小說 全球熱賣至今

《瑪蒂爾達》改編自英國作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）的同名小說，是他在七十多歲時創作的。英國作家羅爾德·達爾是愛倫·坡文學獎得主、白麵包兒童圖書獎得主、英國兒童圖書獎得主、世界奇幻文學大會獎得主。他是英國兒童文學界的國民作家，在2000年英國「世界圖書節」（World Book Day）期間的「我最喜歡的作家」讀者投票中位列第一名，超過了《哈利波特》的作者J.K.羅琳。

這部以小女孩瑪蒂爾達為主角的小說一經出版就大受歡迎，在1996年，這個故事還被改編成電影。即便是現在，全世界的書店裡依然都能買到這本書。

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