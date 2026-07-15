7歲男童夏天連喝兩杯凍飲消暑　肚痛送院後確診腸扭轉需緊急手術

河南鄭州一名7歲男童，在短時間內飲用2杯凍飲後腹部劇痛，送院後發現「腸扭轉」，需即時接受手術。冰凍飲品雖然有助消暑，但短時間內大量飲用，可能刺激腸胃並影響腸道正常蠕動，嚴重可致腸道扭轉。4類人士亦應避免在夏天短時間內大量飲用凍飲。



7歲男連喝兩杯凍飲致腸扭轉

夏天天氣炎熱，不少人都會在運動後飲凍飲降溫，但原來這樣做可能會令引發「腸扭轉」（volvulus）。

據內地媒體報導，河南鄭州一名7歲男孩日前在戶外玩耍後，迅速飲用凍可樂及冰奶茶。結果，在凍飲的劇烈刺激下，男童很快就感到腹部劇痛，送院治療後，被診斷出急性腸扭轉。由於病情嚴重，男童被立即安排到加護病房，搶救後病情逐漸穩定。

凍飲刺激腸道 恐致腸道痙攣

如果在短時間內大量飲用凍飲，容易引發腸胃不適。當溫度約0°C至4°C的冰凍液體迅速進入腸道時，可能會刺激腸道，導致腸道蠕動失調及平滑肌痙攣。

另一方面，碳酸飲料進入體內後會釋放二氧化碳，令腸道脹氣及痙攣情況加劇，嚴重情況下可增加腸扭轉的風險。

碳酸飲料進入體內後會釋放二氧化碳，令腸道脹氣及痙攣情況加劇，嚴重情況下可增加腸扭轉的風險。（Freepik）

4類人士夏天慎飲凍飲

以下人士應避免在夏天短時間內大量飲用凍飲。幼兒的消化系統仍在發育階段，腸胃較敏感，受到冷刺激後較容易感到不適；長者因身體機能逐漸退化，他們的腸胃功能與血管調節能力相對較弱；孕婦亦應避免過量攝取凍飲，以免對身體造成負擔；腸胃敏感、消化不良的人士亦要避免進食過多冷食或凍飲，以免加劇不適情況。