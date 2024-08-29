肚瀉｜攪肚痛還是食物中毒？了解12種常見細菌病毒發病時程、肇因

大家外食機會多，日常出現腹瀉，如何判斷是吃壞肚子、還是食物中毒？甚麼狀況應該就醫？



「食物中毒」通常因為食品或飲料中的細菌、有害物質，被我們吃進或喝進體內而誘發疾病。（Canva）

臺北榮民總醫院玉里分院腸胃科醫生李沅融指出，「食物中毒」通常因為食品或飲料中的細菌、有害物質，被我們吃進或喝進體內而誘發疾病。產生的身體不適通常在進食後數小時或數天內出現，大多數人症狀較輕，無需治療就可以改善。

導致食物中毒的常見原因

1、手部不乾淨：如廁後糞便污染食物，或是準備食物、供應食物時從手部污染。

2、廚房與餐廳污染：未清洗的廚具、砧板、其他廚房工具與餐具傳播污染物。

3、儲存不當：食物於室溫放置太久變質，食物存放雪櫃時間過長變質，雪櫃溫度過高導致冷藏冷凍食物變質等。



12種常見細菌病毒時程、肇因

1. 蠟樣芽孢楊菌

症狀產生時間：0.5 - 15小時

常見來源：米飯剩菜、醬汁、湯、肉類室溫下放置時間過長



2. 彎曲桿菌

症狀產生時間：2 - 5天

常見來源：生的/未煮熟的家禽及貝類，受污染的水



3. 肉毒桿菌

症狀產生時間：18 - 36小時

常見來源：罐頭食品，家庭醃製品



4. 產氣莢膜梭菌

症狀產生時間：6 - 24小時

常見來源：肉類、家禽、燉菜食物溫度不夠，或是室溫下放置過長時間



5. 沙門氏菌

症狀產生時間：6小時 - 6天

常見來源：常見家禽、蛋、乳製品污染



6. 志賀氏菌

症狀產生時間：1 - 7天

常見來源：接觸到病人糞便污染的食物或水



7. 李斯特菌

症狀產生時間：9 - 48小時

常見來源：熱狗、午餐肉、未用高溫消毒牛奶與乳製品、冷藏燻魚、藏肉醬與新鮮蔬菜等



8. 金黃葡萄球菌

症狀產生時間：0.5 - 8小時

常見來源：放置時間過長的肉、雞蛋沙律、奶油糕點



9. 弧菌

症狀產生時間：2 - 48小時

常見來源：生的或未煮熟的魚貝類；污染的水、米與蔬果



10. 諾如病毒

症狀產生時間：12 - 48小時

常見來源：接觸到病人嘔吐物或糞便污染的食物或水



11. 輪狀病毒

症狀產生時間：18 - 36小時

常見來源：被污染的食物、水與各項物體（如：門柄）



12. 甲型肝炎

症狀產生時間：15 - 50天

常見來源：生的或未煮熟的貝類與蔬果、污染的食物與水



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李沅融說，食物中毒通常導致胃部不適、腹瀉、血便、胃痛胃痙攣、發燒與頭痛等，有時候甚至會影響神經系統，導致視力模糊、四肢無力、吞嚥困難、皮膚刺痛麻木、虛弱、聲音改變等嚴重症狀。因此，若產生上述神經學症狀、行為改變，體溫超過39度，持續嘔吐，持續腹瀉超過3天與產生脫水症狀（口乾、尿液減少、虛弱、頭暈），建議盡快就醫檢查。

李沅融也提醒，吃東西前務必勤洗手、少食用生食、安全解凍剩菜、丟棄發霉或過期食物，以及定期清潔冰雪櫃，皆可有效預防吃壞肚子。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】