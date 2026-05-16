兒童健康｜3歲童排便帶血？醫揭不只是便秘　可能是大腸息肉作怪

身為家長，最心驚膽顫的時刻之一，莫過於幫孩子擦屁股或洗澡時，突然發現馬桶裏有一抹鮮紅。3歲的林小妹就是這樣，過去半年來，她的便便總是斷斷續續帶著血跡。起初，爸爸媽媽以為只是小孩子愛挑食、蔬菜吃不夠導致的「便秘肛裂」，帶去診所拿了軟便藥，情況確實改善了幾天，但沒過多久，鮮紅色的血跡又悄悄出現。



看著孩子血便一直好不了，家長帶著林小妹到醫院求助。經兒科部醫師細心檢查，才發現這不是普通的便秘，而是腸子裏長了一顆約2公分的「幼年型大腸息肉」。

為什麼孩子會長息肉？家長別自責！這是「偶發性」的

很多家長聽到孩子小小年紀就要「照大腸鏡」、「切除息肉」，第一反應往往是驚慌，甚至自責是不是餵錯了什麼？

台北慈濟醫院兒科部主治醫師李致任解釋，這種「幼年型息肉」在台灣的發生率約2%，好發於1至7歲的學齡前兒童。最重要的是，這類息肉九成以上都是良性的，且多數屬於「偶發型」，並不是因為孩子亂吃東西或是遺傳所致。

雖然是良性，但如果放任不管，息肉會像個小傷口一樣持續滲血，長期下來，孩子會因為慢性失血而出現臉色蒼白、容易疲倦、活動力下降等缺鐵性貧血的症狀，影響發育。

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醫學小撇步：從「便便顏色」看端倪

李致任醫師分享了一個簡單的觀察方式，讓家長在家就能初步判斷出血的位置：

1. 黑得像柏油

通常是「上消化道」（如胃、十二指腸）出血，血液經過胃酸作用變色。

2. 鮮紅或暗紅

通常是「下消化道」（大腸、直腸）出血。

3. 關鍵痛感判別

如果孩子大便很硬、排便時會痛，那多半是便秘造成的肛裂；但如果孩子便便質地很正常，排便也不痛，卻反覆出現鮮血，這就是「大腸息肉」最典型的警訊。

孩子也可以做舒眠大腸鏡!像睡一場覺，檢查與治療一次完成

對家長來說，最糾結的莫過於「孩子這麼小，照大腸鏡會不會很痛苦？」現在的醫療技術已經非常成熟。以前述個案林小妹為例，醫院安排了專責的麻醉科醫師進行「舒眠麻醉」，讓孩子在深層睡眠中完成檢查，完全不會有不適感或心理陰影。

而醫師透過大腸鏡的影像系統，精準找到息肉位置，並直接利用電圈套住息肉根部切除。這種微創治療的優點是傷口極小、恢復極快，近九成的孩童術後幾乎不會復發。前述個案林小妹在切除息肉後，很快就恢復了往日的活潑，血便問題也徹底解決。

雖然息肉是偶發的，但良好的腸道環境是孩子成長的基石。李致任醫師建議，家長在日常照護上可以把握三大原則，第一是豐富纖維質，可以鼓勵孩子多吃新鮮蔬菜、水果，這些天然食材能幫助腸道蠕動，減少排便壓力。

而建立固定的如廁時間，讓腸胃運作更有節奏感，若發現孩子反覆血便、體重下降、生長停滯、不明原因發燒或臉色慘白，千萬不要只當作普通便秘處理，應儘速尋求兒童腸胃科醫師的專業診斷。孩子的小屁屁隱藏著大學問，早期發現、精準治療，就能讓孩子遠離貧血與不適，健康快樂長大！

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