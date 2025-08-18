ADHD｜多點做運動！研究：30分鐘有氧運動可提升患者「認知能力」

最新研究顯示，進行30分鐘的有氧運動可短暫提升ADHD（專注力失調/過度活躍症）患者的認知能力。該研究由台灣大學神經科學家郭曉意（Hsiao-I Kuo）領導，發現跑步、游泳、騎自行車等運動能增加ADHD患者運動皮質的抑制作用，而非ADHD人士則呈現相反結果。



過去研究顯示，有氧運動能提升一般人的大腦興奮性，類似於ADHD患者服用利他林（Ritalin）等藥物後的效果。然而，ADHD患者服用甲基苯丙胺類藥物時，皮質內抑制作用（SICI）會增加，這可能有助於集中注意力。

為驗證運動對ADHD的影響，研究團隊邀請26名未服藥的ADHD成人及26名對照組參與實驗。他們分別進行30分鐘的運動單車訓練（包括5分鐘暖身、20分鐘運動與5分鐘緩和）及30分鐘觀看自然紀錄片（對照組）。

相關文章：ADHD｜孩子是好動、專注力弱就是過度活躍？4條問題助認識與判斷

+ 18

有氧運動提升ADHD患者皮質抑制

研究結果顯示，運動後ADHD參與者的SICI增加，且在抑制控制與動作學習測試中表現更佳。而對照組在運動後雖在動作學習測試中有所進步，但SICI卻下降，且抑制控制未見顯著變化。

研究團隊指出：

單次有氧運動可短暫提升ADHD患者的皮質抑制，這可能與GABAergic系統相關，進而改善抑制控制與動作學習能力。

雖然本研究尚未確定這些變化之間的因果關係，但結果顯示，有氧運動可能成為ADHD短期認知提升的輔助策略。然而，目前尚無證據顯示運動能作為ADHD的單一治療方式，且其效果持續時間仍有待進一步研究。

該研究已發表於《Psychiatry Research》期刊。

相關文章：ADHD兒童鬱唔停可能是「吃錯了」 研究建議5類食物助改善

+ 6

延伸閱讀：同樣「難以專心」卻非ADHD！認識「ADD」5種表現「一點」不同ADHD

+ 6

【本文獲「明日科學」授權轉載。】