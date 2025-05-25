孩子2歲前應避免「使用抗生素」？研究：或令患ADHD風險增加10%

台北醫學大學附設醫院兒科部透過健保大數據分析，使用抗生素與罹患「注意力不集中過動症」（ADHD）的關係，發現兩歲前曾使用抗生素的孩童，未來被診斷ADHD機率比一般人多出10%以上。醫生指出，罹患ADHD原因多元，是否與服用抗生素有關，需要更多研究，但呼籲二歲前盡可能避免非必要的抗生素使用，以降低風險。



台北醫學大學附設醫院兒科部主任張璽利用2005年至2018年，全台200萬名兒童健保醫療數據，分為2歲以前、2到5歲、5到8歲共三組，了解不同年齡層使用抗生素及天數，與被診斷ADHD的風險。研究結果已於三月被醫學期刊《Pediatrics and Neonatology》接受刊登。但張璽強調，目前研究僅是推論，ADHD罹病原因複雜，包含遺傳等，該研究僅證實抗生素可能是ADHD風險因子之一。

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據調查，台灣ADHD盛行率約7％，換算罹病人口160多萬人，ADHD常發生於6歲到18歲，也有不少為成人患者。張璽表示，近年「腸腦軸」理論盛行，許多研究人員嘗試證實腸道菌與疾病之間的關聯性，學界也常討論，ADHD患者體內腸道菌與常人相比是否有異，若後天影響腸道菌叢多樣性不足，是否增加罹病機率？

張璽說，醫學界已知抗生素會傷害腸道菌相，許多實驗投以抗生素將小鼠腸道形成「無菌」狀態，醫界借此推論，若過度使用抗生素可能增加罹病機會。

從數據顯示，二歲前使用抗生素，無論服用天數，未來被診斷ADHD的風險比未使者高出10%；二歲後才使用抗生素，服用天數愈長，被診斷ADHD的風險也愈高。他推論，可能幼童體內腸道菌叢未發展到有足夠的多樣性，就受到抗生素影響，因而增加ADHD罹病風險。

張璽表示，二歲以前幼童最常因感冒就醫，感冒由病毒引起，抗生素無法殺死病毒，對抗病毒只能靠自身免疫力，但通常醫生加開抗生素，擔心潛伏在體內的細菌因抵抗力變弱而伺機而動，採取預防性投藥，由於如此會增加抗生素抗藥性，因此已建議減少抗生素預防性投藥。

張璽說，並非二歲以前完全不能給予抗生素，若罹患中耳炎、甲型鏈球菌，避免嚴重併發症，依指引仍須投以抗生素，特別感染甲型鏈球菌時，避免引發心內膜炎，建議要服用的抗生素十天。

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