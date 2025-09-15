蜘蛛俠Tom Holland自揭患ADHD與讀寫障礙　家長必知常見症狀表現

現年29歲的湯賀蘭（Tom Holland）早於2016憑藉漫威超級英雄角色「蜘蛛俠」一角爆紅。後來除了蜘蛛俠系列，也拍攝過不少電影作品。近日湯賀蘭接受外媒採訪，透露自己患有專注力不足及讀寫障礙，令人不禁敬佩他在挑戰中仍能堅持演藝事業。以下整理了有關專注力不足及讀寫障礙的重點資訊，供家長參考。



近日湯賀蘭在拍攝《蜘蛛人：重生日》時，接受《IGN》採訪，提到他最近以短片形式演出一段LEGO影片《Never Stop Playing》。片中他幽默多變地突破角色框架，令觀眾耳目一新，也展現了創意的力量。

他在訪問時坦承自己患有專注力不足及讀寫障礙：「我有專注力不足及讀寫障礙，所以當有人給我一張空白畫布時，我會有點畏懼。在塑造角色的過程中，有時也會遇到類似的挑戰。」

一直與專注力不足及讀寫障礙共存

雖然他一直與專注力不足及讀寫障礙共存，面對要自由發揮的情況時也會感到畏懼，但他同時指出，正因如此創作反而成為一種訓練，迫使他思考並嘗試不同的做法，漸漸地就能激發思維、累積自信：「無論是年輕人還是成年人，只要能透過某些方式被迫思考、發揮創意並嘗試突破框架，不論是否依循說明書，都能有效培養健康的創意。」

專注力不足及讀寫障礙的問題都會對孩子成長帶來不少挑戰，例如在專注、閱讀、理解文字方面都要付出更多努力。

專注力不足常見表現

1. 對外界刺激不以為意

2. 做事缺乏條理，比較善忘，常欠帶或遺失物件

3. 容易受周圍環境影響而分心，難專注於單一活動

4. 活動量較高，經常四處走動，難以保持安坐

5. 欠耐性、行為較衝動，難以排隊或輪候

6. 情緒較敏感、容易躁動

相關閱讀：ADHD｜孩子是好動、專注力弱就是過度活躍？4條問題助認識與判斷

+ 18

讀寫障礙常見表現

．學前階段

1. 語言發展遲緩或咬字發音的問題

2. 花較長時間學習字母、數字或簡單字詞，而學習過程也較其他兒童吃力。

．初小階段

1.學習文字讀音和字形的關係時出現困難。

2.閱讀文字時欠流暢，時常錯讀或忘記讀音，亦容易混淆字形、讀音或意思相近的字詞。

3.書寫中文時出現筆順或筆劃方向不正確以及調亂文字部件位置的問題；書寫英文字詞時，則可能會混淆字母組合的次序。

4.英文拼音方面的表現較弱，難以將音節拼合成字詞的讀音。

．高小階段

1.即使能認讀文字，卻未必能完全理解文章的內容。

2.在解題、理解文章及寫作方面出現困難，導致學業成績欠佳。

．中學階段

1.中學階段的課程較多講求組織、編訂計劃、自我監控等能力，患有讀寫障礙的學生在這些方面的表現往往較弱，引致整體學業成績欠佳。

2.在閱讀理解、筆記整理及文字表達方面的困難，會對學習造成負面的影響。

3.學習方面的問題，可能會影響自我形象和朋輩關係，從而引起情緒或心理問題。