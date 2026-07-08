獸皮痣｜2歲男童9成皮膚被黑痣覆蓋　癌變成惡性黑色素瘤不治離世

內地一名2歲男童出生時患有俗稱「獸皮痣」的巨型黑色素痣，全身大部分皮膚被黑色素痣覆蓋，最終因痣體癌變成惡性黑色素瘤，不幸離世。俗稱「獸皮痣」的巨型黑色素痣的成因是甚麼？與孕期飲食有關嗎？患者需要接受哪些跟進及治療？



內地一名2歲童「樂寶」因患惡性黑色素瘤，最終不治離世。其母親於社交平台發訃聞與兒子道別：「一生很短，遺憾很長，願天堂沒有煎熬，寶貝一路安眠。」

樂寶因先天性基因突變，出生時全身9成皮膚被巨型黑色素痣覆蓋，俗稱「獸皮痣」。

全身9成皮膚被巨型黑色素痣覆蓋

據內媒報道，樂寶因先天性基因突變，出生時全身9成皮膚被巨型黑色素痣覆蓋，俗稱「獸皮痣」。未滿兩歲時，他身上的痣體出現癌變，確診惡性黑色素瘤，自此長期承受病痛與治療折磨。

樂寶的哥哥在6歲時因車禍意外離世，母親原本希望透過迎接第二個孩子，重拾對生活的希望，怎料小兒子樂寶出生後卻患有罕見疾病。接連失去兩名兒子，令不少網民都感到心酸。

先天性黑色素細胞痣屬基因突變

武漢市第一醫院皮膚科主治醫師張婧秋解釋，這種疾病是「先天性黑色素細胞痣」，根據大小可分為中小型、大型和巨大型。她指樂寶正是患最嚴重的「先天性巨大型黑色素細胞痣」，痣的直徑大於20公分。

成因是胚胎在發育過程中，神經嵴細胞在移行及分化時出現異常，令大量黑色素細胞在局部聚集，導致先天性皮膚病。這類色素痣通常在出生時已經出現，或在出生後數個月內逐漸浮現。部分患者的病灶範圍較廣，可覆蓋軀幹及四肢等大片區域，皮膚表面可能會較粗糙，並長出毛髮。

目前未有直接證據顯示此病與孕期間的行為和飲食有關，多數屬偶發性基因突變，亦無法透過產檢提前發現異常。

惡性變化及黑色素瘤風險比常人高

張醫生亦指出，巨大型黑色素細胞痣患者一生中，出現惡性變化、演變成黑色素瘤的風險明顯比一般人高。因此，患者需長期而且定期接受專業跟進及監測，包括皮膚鏡檢查、影像學檢查以觀察皮膚變化，並監測中樞神經系統有否出現異常。

目前治療先天性黑色素細胞痣，主要透過手術切除，並配合皮膚擴張器或植皮術修復創面。雖然治療過程漫長，但有助降低癌變風險並改善外觀。至於雷射治療，通常只能淡化較表層的色素，但難去除深層痣細胞，只能作為輔助治療手段。