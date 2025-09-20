初生嬰兒起粒疹、紅斑正常嗎？9種常見皮膚問題有「黑痣」要留意

編按：剛出世的孩子，皮膚怎出現粒疹、紅斑等奇怪狀況？先別擔心，以下節錄自《仁安精叻媽咪全攻略》一書的內容，將由香港的兒科醫生講解9種初生嬰兒常見的皮膚問題，方便各位新手爸爸媽媽評估及觀察。



兒科醫生劉成志希望透過與大家分享初生嬰兒常見的皮膚問題，可以使各位家長了解多一點，減少不必要的憂慮。

1. 嬰兒栗粒疹

是1-2毫米針尖般大的白色或黃色的小點。常見於初生嬰兒。成因是真皮內角質滯留所形成。大約一半的初生嬰兒會有這情況。多出現於嬰兒的頭部及鼻子。通常於出生後2-3周便會自然消失，無需特別治療及護理。

2. 新生嬰兒痤瘡

是一種細小凸起的紅疹。常見於嬰兒出生數天後，大約20%新生嬰兒會有這個情況。通常出現在嬰兒的額頭及面頰等部位。成因是孕婦的荷爾蒙傳至嬰兒。大部份於出生後三個月內會自然消失，因此無需治療。

3. 新生嬰兒毒性紅斑（胎毒）

如針尖般大小白色凸起的小點，周圍被一片紅斑包圍。很像被蚊蟲叮咬的樣子。常見於嬰兒出生後頭2-3天出現，發生率大約是40-70%，多出現於嬰兒的面頰，身軀背部和手腳等部位。成因不明，一周便會自然消失，因此不需特別的治療。

4. 胎痣

通常都是天生或出生後，很快便形成的皮膚色斑。

先天性黑色痣

是在胚胎形成過程中的神經外胚層細胞突變，形成一群良性黑色素細胞，包括皮膚真皮層結締組織。大約有1-3%初生嬰兒會出現這個情況。

蒙古斑

是一種良性的先天胎記。蒙古斑通常呈現藍色與青色，最常見在下腰椎部份、臀部及肩膊。可以在出生後及頭兩三周慢慢出現，嬰兒生長到六個月至一歲左右慢慢消失，大部份到了六歲便完全消失，不用治療。

三文魚色斑

是一種呈現粉紅色的胎斑，不會凸出皮膚之外，是嬰兒血管瘤的一種。常見位置於眼皮，前額及後頸。是一種暫時性的胎記。通常會隨着年紀增長至一兩歲後便會自然消退。

砵酒痣

顧名思義，這種胎痣是像葡萄酒的紅色，是皮下血管增生所致。發生率大約是千分之三，可能出現在面部、頸部或四肢。基本上不會消退，要以雷射激光除去。小孩越早接受治療，效果越好。

草莓胎記

大約有二十分之一的兒童在出生時就有血管瘤。大多數嬰兒血管瘤是無害的。他們會在出生後第一年內生長，然後慢慢消退。如果血管瘤生長在一些重要的位置，如眼睛或鼻子附近，影響呼吸及視力，便要進行治療。按情況嚴重性，可使用外用藥，口服藥及雷射激光。

皮脂腺痣

大約1,000名新生嬰兒有三個可能會出現。大部份在出生時已發現。最常見的位置是在頭皮上，顏色是黃色凹凸不平的斑塊，在斑塊的所在處沒有頭髮。通常是良性的。但在青春期開始後，這個斑塊生長速度可能明顯加快，還有可能會冒出第二個皮膚腫瘤。這個斑塊是要透過手術徹底移除，通常讓孩子長大可以配合局部麻醉時處理。

5. 新生兒吸啜水皰

是一種並不常見的良性水皰。成因是由於新生兒在胎兒出生前反覆強烈地吸啜同一個部位所致的。水皰可以出現在前臂、手腕、手掌及手指上。通常幾日後就會自然消失，不用治療。也有一些初生嬰兒在出生一至兩周後，由於嘴唇用力吸啜和喝奶的時候，上唇中間經過反覆摩擦出現軟組織增生及水泡。

6. 脂溢性皮膚炎（奶癬及頭泥）

是一種極為常見的疹子，具有紅斑及油滑皮屑的特徵，其中頭皮會出現新生兒頭皮痂。常見於三周至六個月大的嬰兒，但大部份會在半歲左右逐漸減退。這些疹子通常都比較痕癢，多出現在頭部、眼眉及耳朵。成因不明。可以嘗試每次清潔皮膚後，替嬰兒塗上水份潤膚霜，保持皮膚滋潤。若頭泥太厚，可將橄欖油塗抹於頭泥上，待軟化後，以梳子輕輕刷走。情況嚴重或沒有改善，便需請教醫生。

7. 汗疹（熱痱）

大約有15%初生BB生活在熱帶地區會出現這個情況。通常是因為汗液積聚在皮膚上及汗腺閉塞引起的。這些形狀細小凸起的紅疹多出現於嬰兒的頸項背部及胸前等位置。建議以清水給嬰兒清潔皮膚，穿着適量的衣物保持皮膚乾爽涼快，減少流汗。若情況沒有改善或嚴重，請找醫生檢查治理。

8. 尿布疹

通常是細小凸起的紅疹，有時會出現脱皮的現象。多出現於穿着尿片的範圍，如外陰及臀部。因尿液及排洩物刺激皮膚而引起。處理方法包括頻密更換尿片，保持嬰兒的臀部清潔及乾爽。家長亦可替嬰兒塗上一層薄薄的潤膚膏，阻隔排洩物接觸皮膚。有時候也會被真菌感染，如念珠菌，那時紅斑會伴有周邊脱皮及衛星狀丘疹，需要使用藥物治療。如果情況未有改善，可以請教醫生。

9. 異位性皮膚炎（濕疹）

是一種持久和觸發的皮疹。多出現於嬰兒面部、手踭、膝蓋、身體關節位等。通常受影響的皮膚會變紅及乾燥，也會十分痕癢。經常因搔癢而抓傷的皮膚會變得乾硬及粗糙。主要成因尚未完全知道。除了皮膚日常保濕護理外，醫生亦會按個別情況處方適量的藥物治療，例如含有類固醇的藥膏。

《仁安精叻媽咪全攻略》（天地圖書提供）

書名：《仁安精叻媽咪全攻略》

作者：仁安醫院婦產科。仁安醫院婦產科臨牀部門，為本港首間私家醫院設立之臨牀部門，成員均為婦產科醫護人員。該部門的成員承諾嚴格遵守及執行臨牀醫學指引，在先進的醫療儀器的配合下，務求提供專業優質的婦產科服務。



【本文獲「天地圖書」授權轉載。】