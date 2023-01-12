親子食譜｜乾咳狂飲水可致水腫 中醫推介杏仁蓮子水 舒緩喉嚨乾癢

天氣轉涼，有些人會出現乾咳或過敏現象。為了舒緩喉嚨搔癢、乾燥，不少人都會拼命灌溫水，希望能安撫不適的喉嚨。但其實補充水分未必能舒緩乾咳，水分也會難以被身體所利用，甚至可能導致水腫。不妨試試中醫推介可以舒緩喉嚨乾癢的「杏仁蓮子水」，小朋友也可以飲用。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



乾咳或有機會是喉嚨或氣管發炎 嚴重可致急性支氣管炎、肺病

乾咳是沒有帶痰或是痰量甚少的咳嗽，咳嗽聲清澈，咳嗽時喉嚨痕，非常難受。乾咳很有可能是喉嚨或氣管發炎，更可能引致急性支氣管炎、肺病等，絕對不容忽視。中醫推介如果出現乾咳，可以飲「杏仁蓮子水」滋潤喉嚨。

（圖片來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師 Facebook）

《杏仁蓮子水》材料（一人份，1歲以上可服）：

杏仁 3錢

蓮子 3錢

茯苓 3錢

薏仁 3錢

杏仁味甘苦性溫，有潤肺、止咳功效。(杏仁必須去尖去皮和用沸水徹底煮熟）

蓮子具有補脾、益肺、養心、益腎和固腸等作用。

茯苓有健脾安神功效。

薏仁有利消水腫、健脾去濕的功效。

內在提升免疫力方法

1.提升小朋友核心溫度，如浸腳，守住高免疫力

2.健脾補腎

3.預防上呼吸道感染

4.多喝水

5.充足睡眠

6.健脾茶療

7.曬太陽及注意保暖

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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