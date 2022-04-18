飲水多就健康？營養師分享健康飲水方法　建議呢2個時間勿飲水

天氣炎熱，多喝水除了可消暑降溫，也可幫助身體維持正常運作。喝水重要，但原來正確喝水更加重要，營養師李杏榆分享，6歲或以上的小童應每日喝6至8杯水，每杯大約240毫升，但要注意兩個時間最好避免喝水，以免影響胃酸及消化酵素的濃度。



水份對人體非常重要，只有在飲水量充足的情況下，人體才可正常地排毒、維持正常血液循環、調節體溫、維持血量及濃度等。喝水最直接的影響是可以防範尿道及生殖道感染，降低腎結石機率，也可以降低出現中風、心肌梗塞等心血管疾病的機率。

飲水量可參考兒童健康飲食金字塔

要飲水飲得健康，營養師李杏榆（Annie）表示，小朋友可根據衛生防護中心建議的兒童健康飲食金字塔來飲水，即6至11歲小童每日飲6至8杯流質，當中包括清水、奶類及清湯，2至5歲幼童則建議每日飲4至5杯流質；而每杯的份量大約為240毫升。

（photoAC圖片）

餐前及餐後少喝水

Annie指，在正常情況下，每日飲6至8杯流質只是約數，不需規律地限時限刻飲水，「不用好像定時服藥般」，每隔一至兩小時飲一杯也足夠。以小朋友為例，如果每天早上飲一杯奶，晚飯時又會有熱湯，其實已算兩杯流質。至於日常飲食，她提醒最好避免在餐前及餐後飲水，以免稀釋胃酸或消化酵素，影響飯後消化，「呷一兩口或半杯水，當濕濕口也可以接受」。

不建議飲加糖飲料或含咖啡因飲品

Annie又提醒，家長最好避免讓小童飲加糖飲料來解渴，尤其是汽水、紙包飲品、加入糖分的果汁等高糖分飲料，以免過量攝取糖分，增加肥胖、蛀牙等機會。她也不建議6至11歲兒童飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡、能量飲品、汽水及濃茶，「濃茶即是紅茶那類，綠茶則沒有問題」，因為咖啡因有可能影響小朋友腦部發展及晚上睡眠質素。

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小朋友適合飲室溫白開水

兒科醫生李卓漢曾受訪表示，最方便、適合小朋友飲用的，就是用自來水煮沸的白開水（最好已過濾），因為香港的水含有氯化物、氟化物等成分，經加熱後能起到消毒和防蛀牙等作用。至於蒸餾水是純淨水，完全無其他添加物質，李醫生指長期飲用或對小朋友的牙齒發展有影響；礦泉水就有太多不必要的礦物質，可能會加重小朋友腎臟的負荷。

溫度方面，李醫生指最適合小朋友飲用的是室溫的水。他更指，香港家長經常覺得喝冰水對小朋友身體不好，但其實水飲進去經過我們的口腔、食道、胃部，已經會中和變暖，夏天飲用冰涼的水還可以幫助小朋友身體降溫消暑。

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