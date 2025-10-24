選對學習杯培養飲水習慣同時練抓握力！即看嬰幼兒學飲水3大階段

學習杯｜寶寶在開始進食固體食物後，父母同時需要習慣讓他喝開水，而每次喝水只喝一兩口，分量不會多。不過，市面上適合寶寶的學習杯種類繁多，到底應該如何選擇？



當寶寶4-6個月大，便會開始進食固體食物，同一時期腎臟功能也漸漸趨於成熟，因此可以開始讓他習慣喝開水。不過同時需要注意每次寶寶喝水只喝一兩口，分量不會多，亦不應以果汁、甜味飲品、葡萄糖水等代替開水，以免寶寶養成只喝甜味飲品的壞習慣。因此，能夠找到一個適合的水杯，幫助寶寶培養喝水習慣是極其重要。

寶寶挑選水杯3大發展階段

4至6個月大：鴨嘴杯

鴨嘴杯一向是寶寶開始喝水的入門小幫手，由於它的咬嘴比較柔軟及寬，只需輕輕一吸便可以將水送到口中。鴨嘴杯相對於吸管，它的流量會更容易控制，因此寶寶在初次接觸學習杯時，會比較不容易嗆到。而選擇握把較小的鴨嘴杯，亦能讓抓握能力還未發展成熟的寶寶都能夠輕鬆抓穩水杯。

6至8個月大：吸管杯

寶寶在6個月大左右時，需要開始訓練他們的吸吮流量和吞嚥協調，因此一般建議會從鴨嘴杯換成吸管杯。同時，家長可以視乎寶寶抓握能力的發展，以決定是否需要換成無握把的學習杯。一般6個月以上的寶寶，抓握能力會逐漸成熟，因此可以讓寶寶練習直接抓瓶身喝水。

8個月至1歲大：開口杯

8個月的寶寶吸吮的動作會比起以前更強，因此家長可以開始試著讓寶寶使用開口杯喝水。由於寶寶的吞嚥能力尚未發展完全，喝水時水或會從嘴邊流出，這個時候需要靠父母幫忙控制杯子的角度。不過，當寶寶1歲時，一般都能夠熟習以開口杯喝水。

挑選學習杯的4大要點

1. 沒有防漏設計的訓練杯

只要傾側杯子，水就會從杯嘴流出。 如用防漏杯，只要移去蓋上的裝置即可。

2. 輕量好握

以便寶寶拿起及握緊。

3. 透明杯身

方便得知寶寶的喝水情況。

4. 安全物料

需選用不含雙酚A(BPA)的杯子。

寶寶不肯喝水、用學飲杯喝水怎麼辦？

有營養師建議當寶寶抗拒時，不要強迫他，可在下一餐或第二天再試過。做家長當然著急，但要慬記強迫寶寶只會令他反感和跟不好的聯想起來。同時，或者可以選擇以說故事般他介紹鴨嘴杯。

有些嬰兒六個月大時已喜歡喝水，而且懂得和喜歡用學習杯。有些寶寶滿一歲才肯用。再一次提醒，適量的清水應在六個月時引入，有助寶寶吸收足夠水份。何時引用學習杯應由寶寶告訴你。你可在旁鼓勵他。美國牙醫協會建議為防止嬰兒蛀牙，寶寶應在一歲生日前已用學習杯飲用飲料。