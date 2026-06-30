親子好去處｜CAVALLUNA馬術劇場獨家95折優惠+5歲以下免費入場

親子好去處2026｜《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》馬術表演劇場將於2026年9月8、10至13日在香港啟德體藝館舉行，適合親子入場欣賞，讓小朋友接觸歐洲馬術藝術。門票現正開始發售，使用01獨家推廣碼可享95折優惠，5歲以下兒童更可免費入場。



《CAVALLUNA》大型馬術劇場登陸香港

早前，香港有親子樂活動帶來雪特蘭小馬（Shetland ponies）跟市民有近距離接觸，更一度重現19世紀末中區警署（大館前身）的馬匹場景，讓家長與小朋友一同認識早期馬匹文化。活動推出後反應正面，不少觀眾都對近距離接觸小馬的體驗留下深刻印象。

為了延續與馬匹近距離接觸的體驗，作為香港賽馬會為獨家呈獻及文化合作夥伴，帶來大型馬術劇場演出《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》，亦是其馬年系列活動的重點盛事之一。演出結合歐洲馬術表演、舞台劇場及視覺效果，講述一段關於勇氣與自信的故事。觀眾在欣賞表演之餘，也能對馬術的技巧、人馬默契有更深入的認識。

《CAVALLUNA》在馬術傳統深厚的歐洲贏得廣泛讚譽。今次正式登陸香港，以大型劇場製作形式，呈現歐洲馬術表演的藝術特色，讓本地觀眾透過更易投入的故事情節，接觸馬術文化與舞台藝術。是次表演全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間，表演適合3歲及以上兒童觀看，5歲以下兒童可免費坐在成人膝上觀看。

馬術演出融入奇幻冒險劇情

《CAVALLUNA》故事講述擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女Meerin，因其天賦而被逼流放。在未知的旅途中，她被冷酷的壞巫師Röndrup和他狡猾的姪女抓住，企圖奪取她的魔法。Meerin必須對抗黑暗勢力，並直面內心的陰影，才能奪回失去的魔法。

在旅程中，Meerin遇上一群意想不到的朋友，並與多匹馬兒一同展開冒險。演出透過壯麗視覺效果與卓越馬術演出，將「勇氣」、「自信」和「相信自己」等主題融入劇情，讓不同年齡層的觀眾都能找到共鳴。

除了劇情本身，《CAVALLUNA》亦為觀眾帶來氣勢磅礡的馬術演繹，包括氣勢磅礡的「匈牙利站騎 Hungarian Post」， 騎手傲立雙馬之上，策騎多匹駿馬奔騰前進，以及自由馬術表演，馬匹無韁無鞍、自由舞動，純粹依靠馴馬師細微的身體語言與指令，展現人馬間的信任與默契。

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家長激讚表演精彩 孩子全程目不轉睛

《CAVALLUNA》早前海外演出時，獲得不少好評。有家長大讚演出非常精彩，表示女兒全程看得目瞪口呆，亦有觀眾形容演出非常出色，節奏緊湊、絕無冷場。有觀眾大讚演出震撼人心。

54匹歐洲名駒登場 焦點馬種介紹

《CAVALLUNA – 馬術 X 劇場 穿梭異境》中，馬匹不只是演出的配角，而是舞台上的真正主角。54匹來自歐洲的名駒將乘搭官方馬術運輸夥伴國泰貨運的波音747-800F，在透過嚴格控制貨艙溫度、機艙通風系統以及全程的專業護理之下安全抵港，與一眾馬術騎手及舞蹈員同台亮相，香港觀眾將有機會親眼欣賞8大特色馬種，包括迷你雪特蘭小馬、威爾斯小馬、盧西塔諾馬等，每個馬種都有不同外形、步態和氣質，讓小朋友和家長認識各種馬匹獨特的一面！

1.迷你雪特蘭小馬（Mini Shetland Pony）

迷你雪特蘭小馬體型嬌小，但魅力十足，尤其深受小朋友喜愛。在匯演中，這群可愛的小馬為觀眾帶來無限歡樂與微笑。牠們源自雪特蘭群島，以強壯體格、友善性格及活潑脾氣見稱。

在舞台上，牠們既可愛又帶有夢幻氣息。雪特蘭小馬證明了；即使是最細小的馬匹，也能成為真正耀眼的明星。相信能吸引小朋友投入故事情節，同時讓他們從表演中感受馬匹的可愛、聰明與舞台魅力！

2.威爾斯小馬

威爾斯小馬優雅、活潑且充滿魅力。牠們擁有明亮的眼睛、飄逸的鬃毛與友善的性格。牠們聰明且樂於與騎手緊密合作。

在匯演中，威爾斯小馬證明了：細小的馬匹同樣能傳遞巨大的情感。牠們的演出充滿歡樂、輕盈與真摯的心意。

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適用票價類別：$395 / $695 / $1,095 / $1,595 / $1,995

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CAVALLUNA馬術劇場 穿梭異境｜表演詳情

演出地點：啟德體藝館競技場 （香港九龍城承啟道38號）

演出日期： 2026年9月8、10至13日

劇場價錢：HK$1,995/$1,595/$1,095/$695/$395/$895(無障礙通道座位)

VIP貴賓桌門票（共6個座位）：$27,220｜人均$4,536

購票平台：HKTicketing 快達票

語言：以英語旁白配以繁體及簡體中文字幕

表演時間：2.5小時，中場設25分鐘休息時間

