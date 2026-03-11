親子好去處｜深圳福田兒童樹屋公園　智能琴房＋巨型攀爬網玩全日

深圳又有新的公園開放了！福田上步綠廊公園北段最近重新開放懸在空中的「樹屋公園」，全國首個24小時開放的智能高空練琴房，綠意盎然的童話秘境刷新大家對公園的新認知！



深圳24小時開放的「樹屋公園」

深圳的公園，真的已經完全進化了！前兩年，福田區的上步綠廊星空園憑藉創意的星球和火箭造型，刷屏了深圳家長們的朋友圈。

去年，上步綠廊公園北段重新開放後，高空樹屋又一次控住了深圳的家長們。這座形似樹屋的高空琴房刷爆了各個社交平台，也刷新了大家對「深圳公園+」的想象極限。

福田上步綠廊公園北段在2025年10月底完成升級後，正式把全國首個24小時自助智能木屋琴房——「琴小站」帶進大眾視野。

都說深圳是鋼筋水泥的城市，但其實深圳的綠化也並不少，在深圳，「轉角遇到綠」早已不是新聞；但當綠地裏忽然冒出一座懸在樹梢的「練琴樹屋」，還是足以讓見慣了大場面的深圳人駐足。

闖入宮崎駿的奇幻森林秘境

上步綠廊公園的北段的其實並不長，從地鐵站出來之後，沿着綠蔭小道步行，遠遠地就能看到「樹屋公園」的身影。三棟樹屋藏在高大的樹林之中，融入得非常巧妙。

走進上步綠廊公園北段，彷彿闖入了宮崎駿的奇幻森林秘境，深圳獨一無二的氣候，讓這裏儘管是在秋天，也是滿眼的綠色，再配合綠色的樹屋設計，感覺隨時會有小松鼠從樹屋裏跑出來打招呼。

狹長過渡帶裏的樹屋，將上步綠廊公園的空間分隔出了垂直的空間。錯落有致的樓梯和連廊，將三處高低起伏的樹屋打造得像一個小迷宮。

三棟樹屋裏面，有兩棟是練琴房，需要掃碼才能進入。還有一棟是可供參觀、休息的觀景小屋。

觀景小屋向外挑空的觀景陽台，對面就是新建的深圳體育場。站在觀景台望出去，滿眼綠意，還有健身的人群，身心更加愉悦了，公園二十分鐘效應在此刻具像化了！

24小時開放的「樹屋練琴房」

當你漫步在上步綠廊公園，一定會被這個隱藏在樹梢間的「音樂盒子」吸引住眼球。練琴房的外觀設計十分巧妙，它保留了場地原有的樹木，原木色的外觀與周邊的綠植自然相融。

練琴房三面木牆，一角是突出的玻璃，陽光透過玻璃灑下，光影交錯，營造出一種靜謐而夢幻的氛圍。

上步綠廊公園北段有兩個練琴房，一個裏面是鋼琴和結他，另外一個裏面是架子鼓。琴小站的使用方式非常便捷，採用了掃碼即開的模式。

想要進入練琴房，無需進行復雜的預約流程，只需通過手機微信搜索「琴小站」小程序，進入後點擊「找琴房」，找到心儀的公園琴房並點擊「預約使用」，選定時段即可完成預約。預約成功後，訂單使用者可以通過小程序，遠程操控琴房的開關門、調節空調溫度等，真正實現了智能化管理。

琴房裏有琴譜可以免費使用，雖然數量不多，但是初級新手到熟練琴手都肯定可以在這裏找到自己可以練習使用的琴譜。琴房還配備了智能門禁系統，只有訂單使用者才能開啟琴房大門，每次開關後還會自動上鎖，使用者可以安心地享受音樂時光。

對於看不懂琴譜的「純新手」，只是想來體驗、打卡練琴房的小夥伴，練琴房的裏的鋼琴是智能鋼琴，擁有一塊觸摸屏，也有免費的新手說明，可以當成節奏遊戲一樣，體驗一番，也不失樂趣。

除了智能鋼琴，還有智能無弦結他可以使用。帶小朋友來的家長，可以讓小朋友們提前接觸，但是一定要一起愛惜設備，讓其他小朋友也有機會嘗試這些設備哦～

兒童遊樂區域

練琴房下方是一整片「兒童探索主題樂園」，與樹屋的綠色相對應，整個兒童遊樂設施採用了明亮的黃色為主色調。

玩樂設施的兩個球體，是由像藤蔓一樣的線條組成，遠遠望去好像是鳥巢一樣，也契合了「樹屋公園」的自然主題。而對於小朋友們來說，也是一個天然的攀爬繩網。

球體中間是由繩網編織交接而成的通道，高度正好容納低齡段的寶寶。小朋友們可以像闖關一樣，體驗一把「空中漫步」，從一個球體，漫步到另外一個球體，全程被網兜包圍，安全係數max！

除了這一處滑滑梯，另外一邊還有巨大的攀爬網和旋轉滑梯。攀爬網圍繞着的大樹設計，十分結實，大人踩在上面也不會有鬆動的跡象，行走其中，好像走在輪船的甲板上。

▼ 上步綠廊公園北段「琴小站」

-地址-

深圳市福田區八卦嶺城市主場南(上步東路)

-交通路線-

地鐵6號線八卦嶺地鐵站E出口步行300米

體育中心地鐵站B口過馬路對面

-注意事項-

1. 琴小站24 h開放，但夜間（22:00-06:00）需提前預約

2. 房內禁止飲食、指甲油、寵物及大件物品

3. 請看護好兒童和隨身物品，禁止攀爬護欄或倚靠玻璃

4. 公園為無煙綠廊，全區域禁止吸煙



【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】