親子行山好去處｜深圳最美山海徑七娘山　360度雲海美景孩子必愛

說起深圳家長們都去哪裏帶小孩放電，「爬山」這件事大概佔據了多半選擇。淡人家長去公園草坪，濃人家長只要抓住機會，只要不下雨，一定會在休息日抓着孩子來一趟爬山之旅。



今天給大家推薦這座山，有點高度，有點難度，更適合7歲以上的有一定體能和戶外經驗的孩子以及高體能家長。雖然聽起來很難，但是一路山景、海景十分養眼，讓一路勞累不白白浪費。

1. 再訪深圳第二高峰七娘山 依然是深圳最推薦爬的山

七娘山就位於大家所熟知的地質公園博物館處，這裏是大家比較熟悉的探索整座七娘山的起點。

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七娘山的主峰是海拔869米，是深圳的第二高峰。對於爬山沒有什麼概念的，可以參考深圳蓮花山公園，深圳蓮花山山頂是100米的高度。也就是說有8.6個蓮花山公園那麼高，所以選擇七娘山登頂的家長們一定要量力而行。

四年前，我們曾經推薦過的《又有帶小孩放電好去處！挑戰深圳第二高峰，360°環海徒步體驗，看絕美高空「瀑布雲海」！》。

文中介紹的路線就是從國家地質公園博物館出發，通過主峰科考登山道，一路攀登至七娘山的頂點的主峰科考登山路線，也是大部分人會選擇的路線。

主峰科考線單程在4km左右，原路上下游玩的整體時間大致是4到5小時，上山的時間快的話，2個小時就能登頂。雖然有點考驗體力，但是對於大部分人也能完成。

七娘山是三面環海的火山地貌，登上山頂，能同時俯瞰大鵬灣、東西衝、三門島和香港平洲的絕美風景，這也是為什麼雖然七娘山離深圳市區偏遠，但是每年都會有不少人專程前來的原因。

七娘山的晴天是玻璃海和果凍藍，陰天來的話更是能看到瀑布雲海，十分壯觀，每次來都會有新的體驗和感受。

最後，說到交通，從市區到七娘山，雖然沒有地鐵直達，但是有大鵬專線大巴E11路，深圳北直達國家地質公園附近，整體來說是具有便捷性。

2. 從大榕樹起點出發 野趣濃度百分百登山路徑

相比於四年前介紹的老少咸宜的主峰科考登山路線，這次幫大家提前探路的是以地質公園路的大榕樹為起點的一條較為小眾的登山路線。

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相對於主峰科考路線，來回僅需5小時的登山時間，大榕樹起點路線登山時間更長，上山時間大概在3-4小時左右（步行速度慢的話）。

下山路線不選擇原路返回，而是選擇從主峰科考路線下山的話，會比較便捷，下山時間為2小時內，而且還可以遊玩到主峰科考路線，等於一次爬山兩種體驗，有賺到。

所以很多有經驗的遊玩者，都會選擇從大榕樹起點出發，一路攀登到頂點，再從主峰科考線下山，回到七娘山主峰科考線的起點，這裏有洗手間和飲料售賣，可以休息一會再回家。

和開發程度完善，全程有人工石台階的主峰科考路線相比，大榕樹起點路線整條上山路線都是在原始土路、碎石破和叢林密道裏，沒有整齊的台階，進山的體驗野趣滿分。

出去進山的路上艱辛滿滿還不算完，在半路開始上坡也全都是土路，幸好有大樹的根莖築成的「自然台階」，不至於太過於滑腳所以，如果是有條件的家長，可以給自己和孩子都備上登山鞋或者防滑性能較好的運動鞋哦。

到了七娘山的中途，更有趣的部分就是要在巨大的石碓手腳並用爬山，完全接近了攀爬的樂趣（所以這一段也有一定的危險性，家長們一定要保證好安全，量力而行）。

從大榕樹起點出發的整段登山路線體驗，更接進來探險，而非登山，帶來的野趣體驗和以往的登山完全不一樣。

下山路線可以選擇從原路返回，但是更推薦帶孩子的家長們選擇主峰科考路線下山，全程石台階，難度非常小，下山時長大概在2小時左右。建議大家提早出發上山，趕在4點前下山，以免下山時太陽落山，天黑登山十分危險。

3. 360°環海雲頂 山海同框極致美景 近距離觸摸火山岩

隨着4小時左右的艱難與快樂並行的攀登前行，終於登山上山頂後，就能看到360°的環海雲頂。

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如果要用一句話來描述七娘山山頂的景色，那就是一半山河一半海，近岸的桔釣沙、東西衝，遠岸的小島，全都映入眼簾。

七娘山的主峰是深圳唯一可以同時俯瞰大鵬灣、東西衝、三門島、香港平洲的天然「觀景台」，畢竟作為深圳第二高峰，她可有869m呢！

山海同框的稀缺視野讓七娘山成為很多城市人的周末選擇。沒有過渡人為開發的野性山海風景，只要半天的時間就能從市中心高樓大廈，切換到360°的環海雲頂風景。

從山頂望去，遠處的山脊排開，能見度高的時候能一路望到海的遠處！墨綠和玻璃藍相互映射，風景迷人。

除去山頂的風景外，還有一個經常被大家忽視的七娘山登山途中必不可少的景點——那就是處在身邊的各種「大石頭」。

七娘山登山路線沿途有着各色各樣的火山石，簡直是一本可以摸的「侏羅紀教科書」。伯公坳黑色角礫岩牆，川螺石旋迴剖面，主峰火山頸都是大榕樹起點路線上的必不可錯過的火山岩打卡點。

2026年不如從爬山開始，帶上家人孩子一起出發吧！

七娘山—大榕樹起點登山線

地址：

七娘山：廣東省深圳市龍崗區南澳街道新大社區地質公園路1號

交通路線（建議綠色出行）：深圳北站乘坐E11快線新大公交總站下車步行15分鐘至大榕樹起點



七娘山起點大榕樹：廣東省深圳市龍崗區南澳街道地質公園路31號

E11在福田交通樞紐、銀湖、留醫部、羅湖體育館均可上車，車滿即走，不可站票

返程在新大公交總站坐E11回市區

末班車 21:30 請勿錯過末班車



注意事項：

‧ 14:00後一律禁止登上，請提前做好時間準備

‧ 山上無補給站，登山時間較長，請備好飲食

‧ 請勿隨地亂丟垃圾，請勿攜帶打火機等火種

‧ 野路登山有危險，請做好路線規劃和準備

‧ 帶小孩的家長請注意好兒童的安全

‧ 部分路程無護欄、需攀登，請注意安全

‧ 備好一次性雨衣以及相應登山裝備安全登山



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