5歲女童摸鄰居兔子染真菌「膿癬」！頭皮長巨大膿腫引致大量脫髮

兒童接觸寵物後要注意清潔，否則有機會感染膿癬！內地一名5歲女童常與鄰居飼養的兔子玩耍，其後頭皮長出紅疹，一周後惡化成巨大膿腫，並大量脫髮。醫生檢查後發現女童感染「膿癬」，即是一種頭癬真菌感染。醫生提醒兒童屬於高危族群，一旦受感染切勿自行處理！



接觸兔子後頭皮感染 紅疹惡化成膿腫兼脫髮

據內媒《寧波晚報》報道，內地一名5歲女童因經常接觸鄰居飼養的兔子，導致頭皮感染真菌。女童性格活潑，平日經常到樓下鄰居家，與鄰居家飼養的兔子玩耍。但是某天女童突然感到頭皮痕癢，不斷抓癢，祖母檢查後發現女童頭頂長出紅疹，之後便為她塗抹藥膏。

一周後，女童的紅疹不但沒有消退，更腫成鴿子蛋大小的腫塊，輕輕一碰便流出膿液，又出現大量脫髮的症狀，女童更因傷口疼痛無法平躺睡覺。隨後家人帶女童到醫院就診。

確診嚴重頭癬感染 需治療4個月

他們其後到寧波市第二醫院皮膚科求醫，田雅芝醫生為女童進行真菌鏡檢，檢查後發現她感染「膿癬」，一種嚴重的頭癬真菌感染。醫生追問病史後，祖母才想起女童每天都會接觸鄰居飼養的兔子，最終醫生認為這可能就是感染源頭。

其後，女童接受了長達4個月的治療，包括服用抗真菌藥物、每日用抗真菌洗劑洗頭、塗藥，並消毒日常用品，最終女童的傷口逐漸癒合。

兔子貓狗或帶皮癬菌 3至10歲兒童屬高危族群

田醫生解釋，兔子、貓、狗等有毛髮的動物，身上可能帶有「親動物性皮癬菌」，但動物通常不會出現症狀，因此飼主未必能察覺到。如果孩子觸摸這些動物後，沒有徹底洗手，真菌便有機會接觸頭皮，引發嚴重感染。

她進一步解釋，成人接觸真菌後未必容易受感染，而3至10歲的兒童是膿癬的高危族群。兒童頭皮的皮脂腺尚未發育成熟，皮脂分泌較少，缺乏可以抑制真菌生長的長鏈脂肪酸，頭皮防禦力比成年人弱，一旦感染，病情較容易惡化。

兔子、貓、狗等有毛髮的動物，身上可能帶有「親動物性皮癬菌」，但動物通常不會出現症狀，因此飼主未必能察覺到。（Freepik）

真菌感染切勿自行塗類固醇藥膏

如果孩子在接觸寵物後，出現頭皮紅腫、化膿或脫髮等症狀，應該儘快求醫，切忌自行塗抹含類固醇的藥膏。類固醇有機會抑制局部免疫反應，令真菌進一步擴散，反而加重感染。家長亦避免自行擠壓膿包，以免令感染範圍擴大。