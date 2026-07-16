日本親子好去處｜26+親子景點推介　主題樂園/博物館/快閃店/餐廳

日本親子好去處2026｜日本一向是親子的熱門旅遊地點，除了廣為人知的主題樂園，亦有不少適合一家大小打卡、放電的好去處。以下整理超過26個日本親子展覽、主題樂園、博物館、親子餐廳及遊樂場推介，方便家長計劃東京、大阪等地的親子行程。



日本親子好去處【1】快閃店／主題商店

日本親子好去處【1.1】大阪Sanrio House

Sanrio House正式登陸大阪LUCUA，售賣各種Sanrio角色的服飾、美妝用品、居家雜貨與特色食品。入口設有Hello Kitty、玉桂狗、Melody及Kuromi等經典角色的大模型，可以與小朋友一同打卡。

地址：東京都新宿区新宿3-38-2 LUMINE新宿 LUMINE 2

交通：乘搭地鐵到「新宿站」，南口或東南口出站。



日本親子好去處【1.2】Chiikawa Bakery

Chiikawa Bakery店內裝潢充滿童話風格，售賣多款造型可愛的Chiikawa角色麵包，如吉伊、小八、烏薩奇等，並售賣圍裙造型玩偶、廚房雜貨等限定周邊商品。店鋪採完全預約制，到訪前記得先預約。

地址：東京都澀谷區神宮前4-30-3（「OMOKADO」3樓）

交通：乘搭地鐵到「明治神宮前（原宿）」站，步行約1分鐘；乘搭JR到「原宿」站，步行約3分鐘。



日本親子好去處【2】展覽

日本親子好去處【2.1】期間限定東京《反斗奇兵5》主題區

東京池袋Sunshine City現返《反斗奇兵5》（Toy Story 5）限時主題活動，現場不僅販售《反斗奇兵5》最新周邊玩具，更匯集了各大時尚品牌的官方聯名商品。

地址：東京都豐島區東池袋 3-1 Sunshine City

交通：乘搭地鐵有樂町線至「東池袋站」，步行約3分鐘。



日本親子好去處【2.2】POKÉMON with YOU 寶可夢機場

寶可夢機場已在石川縣開幕！能登里山改為「能登里山寶可夢with You機場」，維持約3年。機場有111種飛行屬性的寶可夢彩繪，更設有巨型比卡超氣球，景觀台亦變成「比卡超之村」，可與上百隻比卡超一起欣賞飛機起降！機場餐廳及商店亦推出了寶可夢造型餐點及獨家限定周邊商品。

地址：日本石川縣輪島市三井町洲衛10部11-1（能登里山機場）



日本親子好去處【2.3】東京teamLab Borderless

teamLab無界，是由藝術團隊teamLab創作的沒有邊界的藝術群所組成，藝術作品會走出房間，與其他的作品產生關聯，互相影響。展覽有超過70件藝術互動作品，有多個人氣的展區，包括「泡泡宇宙」、「地形的記憶」、「花與人」、等，小朋友更可以在「彩繪工廠」創作獨特的毛巾、單肩包、T恤等，打卡之餘更可以帶走紀念品！

地址：東京都港區麻布台1-2-4 麻布台之丘 Garden Plaza B/B1

交通：乘搭地鐵日比谷線至「神谷町站」，5號出口出站。



日本親子好去處【2.4】東京Sanrio characters Exhibition Hotel Floria

Sanrio粉絲又有新打卡點！韓國超紅角色互動展覽活動「Hotel Floria」限時登陸日本，展覽以酒店為概念，設計出多個Sanrio人氣角色主題空間，讓參觀者逐一探索不同角色的房間。場內有大量可愛佈置和打卡位，亦推出多款限定商品。

時間：2026年7月15日至2027年5月31日

地址：新宿東急歌舞伎町4樓

交通：搭乘地鐵至「新宿站」，東口出站後步行約6至8分鐘；搭乘西武新宿線，「西武新宿站」出站步行1分鐘。



日本親子好去處【2.5】東京華納兄弟哈利波特影城

東京華納兄弟哈利波特影城主打沉浸式互動型展覽。園區還原真實電影場景，例如東京獨家限定「魔法部」場景、九又四分之三月台、霍格華茲大廳、斜角巷、禁忌森林、移動樓梯、動態肖像畫等，更分享電影背後的製作過程、服裝道具等。

館內入口設有哈利波特主題商店，有超過7,000款周邊商品，包含專屬巫師袍與魔杖。館內更設有魔法學院主題的餐廳，提供四大學院特色套餐。

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地址：東京都練馬區春日町1-1-7

交通：從池袋或新宿乘搭電車抵達豐島園站。



日本親子好去處【2.5】東京期間限定HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT

哥斯拉即將登陸羽田機場。羽田機場第3航廈展開「羽田哥斯拉全球計劃」，在出發大堂設置寬約40米、高約6米的巨型哥斯拉紀念碑。2樓入境大堂亦加入以《哥斯拉-1.0》為靈感的哥斯拉裝飾及大型雕像，陪伴旅客展開或結束日本旅程。活動將舉行至2026年12月下旬。

地址：羽田機場第三航廈（T3）出入境口



日本親子好去處【2.6】關西機場天空博物館

關西機場旁的觀音山大樓設有航空主題展覽館「天空博物館」，可以免費入場。天空博物館設有全長約30米的巨型機場與航廈模型，還有互動式航空工作模擬器體驗與機長駕駛艙打卡位。有360度的「Sky Deck 展望台」戶外觀景平台，可近距離欣賞飛機起降。館內亦設有航空主題商店（Sky Shop Town），可以購買限定紀念品。

地址：大阪府泉佐野市泉州機場北 1

交通：於「第一航廈」1樓的1號巴士站，乘搭機場免費區間巴士（往返展望大廳方向），車程約6分鐘。



日本親子好去處【3】主題樂園／遊樂場

日本親子好去處【3.1】東京Chiikawa Park

全球首座Chiikawa樂園，進駐東京池袋Sunshine City的Annex太陽城別館，樂園共有兩層高，包含沉浸式互動展區與限定商品店。樂園設14個主題空間，重視動畫經典場景，包含高達4公尺的迎賓劇場、視覺錯覺通道、鏡面迷宮等，更可以跟角色模型打卡！

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地址：日本東京都豐島區東池袋 3-1-3（Sunshine City 太陽城別館B1及B1F）

交通：從「池袋站」東口35號出口步行約8分鐘；乘搭有樂町線至「東池袋站」，沿6、7號出口地下通道步行約3分鐘。



日本親子好去處【3.2】東京「PokéPark KANTO」寶可夢樂園

「PokéPark KANTO」寶可夢樂園佔地佔地2.6公頃，設有「入口廣場」、「寶可夢森林」及「草紗鎮」三大區域，並設有寶可夢中心、道館表演及商品市集。園內共有約600隻寶可夢，分布在寶可夢森林及草紗鎮。

寶可夢森林為限制入場區域，僅限持「訓練家通行證」或「精英訓練家通行證」人士入場，五歲以下幼童不得入場。園區路段全長約500米，包含草叢、隧道與山路等地形，地形多變、攀爬難度較高，官方更公告，無法獨自攀爬110層階梯者不得進入，以確保安全。

地址：東京都稻城市矢野口4015-1

交通：從「新宿站」出發，乘搭小田急線至「讀賣樂園前站」，車站外轉乘巴士到「讀賣樂園」站；新宿站乘搭京王線然後在京王讀賣樂園站下車，轉乘小田急巴士或空中纜車到達遊樂場。



日本親子好去處【3.3】東京SNOOPY Playful PARK

日本全新室內遊樂場「SNOOPY Playful PARK」將於今年夏天開幕，佔地約900平方米。遊樂場內分為三大主題區：「Play GROUND」是互動遊樂區，設有球池、體能運動設施、角色變裝商店及拍照亭；SNOOPY Playful STAND」是餐飲區，提供史努比主題的輕食與飲品；「SNOOPY Playful MARKET」販售獨家周邊商品。

地址：千葉縣習志野市津田沼 1-10-30 AEON Mall 津田沼南店 7F

交通：乘搭JR總武線至「津田沼站」，南口出站步行約5分鐘。



日本親子好去處【3.4】Sanrio彩虹樂園

Sanrio彩虹樂園全球唯一的室內Sanrio主題樂園。園內集結Hello Kitty、玉桂狗、布丁狗及Kuromi等人氣角色。園內設多款經典遊樂設施，舉行遊行和表演，並有餐廳提供可愛餐點。場內更設Sanrio商店，有多款獨家限定角色周邊商品。

地址：東京都多摩市落合1-31

交通：從「新宿」站乘搭京王線往「橋本」方向的特急或急行列車，直達「京王多摩中心」站。



日本親子好去處【3.5】東京「小麥廣場」麵包主題遊樂場

「小麥廣場」位於東京「都立六仙公園」內，是一個以麵包為主題的全新兒童遊樂場。廣場是為紀念當地歷史悠久的「柳久保小麥」而建。場內設有巨型麵包及牛角包造型滑梯、多士彈床、士多啤梨蛋糕隧道及Pizza窯爐造型的沙池等。

地址：東京都東久留米市中央町 3 丁目六仙公園

交通：乘搭西武池袋線至「東久留米站」，轉乘西武巴士到「中央圖書館」，步行15分鐘；乘搭西武新宿線至「田無站」，搭乘巴士到「AEON MALL 東久留米」，步行約10分鐘。



日本親子好去處【3.6】東京RED° TOKYO TOWER

東京鐵塔3樓至5樓設有高科技室內主題樂園「RED° TOKYO TOWER」，結合了VR及AR互動、電子競技、體能運動，讓旅客體驗身歷其境的虛擬現實遊戲。

3樓專注於沉浸式體驗，提供各式VR遊戲；4樓設有約20種結合科技的實體運動遊戲，包括AR彈跳床、攀岩、操控無人機與競速單車等；5樓設有頂級「RED° E-MOTOR」虛擬賽車區，以及「RED° ARENA」電競空間。

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地址：東京都港區芝公園4-2-8 東京鐵塔 Foot Town 1樓、3樓至5樓

交通：乘搭地鐵至「赤羽橋站」，步行約5分鐘。



日本親子好去處【3.7】東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋

東京迪士尼樂園是不少家庭都喜歡的主題樂園。今個暑假為了歡慶迪士尼與彼斯電影《反斗奇兵5》於日本上映，東京迪士尼度假區舉辦特別活動「《玩具總動員 5》同樂時光」，引領遊客感受《玩具總動員 5》的電影氛圍。現在亦設「東京迪士尼度假區『清涼一夏』」活動，整座度假區將藉由清爽暢快的方式，打造特別夏季體驗。

東京迪士尼海洋邁入開園25週年，樂園舉辦盛大週年慶活動，帶來25週年特別遊行慶典。

‧ 東京迪士尼樂園

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-1

交通：乘搭JR至「舞濱站」，出站後步行5分鐘；從新宿或池袋出發，也可選擇乘搭直達高速巴士，車程約40至55分鐘。

‧ 東京迪士尼海洋

地址：日本千葉縣浦安市舞濱1-13

交通：乘搭JR至「舞濱站」，出站後步行至「度假區總站」，轉乘迪士尼度假區線單軌電車於「東京迪士尼海洋站」下車。



日本親子好去處【3.8】大阪日本環球影城

日本環球影城融合了眾多國際知名電影、動漫 IP，包含「超級任天堂世界」、「哈利波特的魔法世界」、「小小兵樂園」等，是大受家庭歡迎的主題樂園。為慶祝「超級任天堂世界」5週年，影城內設不少限定裝飾、周邊商品與美食。現在為慶祝日本環球影城成立25週年，更設「NO LIMIT! 遊行」，並推出一系列限定周邊商品及餐點。

地址：大阪市此花區櫻島2-1-33

交通：從JR大阪車站乘搭「JR大阪環狀線」至「西九條站」，接著同月台轉乘「JR夢咲線」，於「環球城站」下車；乘搭地鐵御堂筋線至「難波站」，轉乘「阪神難波線」直達「西九條站」，再轉乘「JR夢咲線」至「環球城站」。



日本親子好去處【4】博物館

日本親子好去處【4.1】東京Snoopy博物館

東京的「史努比博物館」是美國「查爾斯·舒茲博物館」全球唯一的海外分館。館內展示作者的早期漫畫手稿及珍貴收藏，並結合投影、燈光與音樂，生動演繹《花生漫畫》。三樓展示區更設8米長巨型史努比，適合小朋友打卡！棕博物館內設有商店，販售限定聯名周邊商品。小朋友累了也可以到「PEANUTS Cafe」休息。

地址：東京都町田市鶴間 3-1-4（南町田 Grandberry Park 內）

交通：從「澀谷」站乘搭電車到「南町田Grandberry Park」，步行約4分鐘。



日本親子好去處【4.2】東京迷你世界微型博物館

東京迷你世界微型博物館（Small Worlds Tokyo）是亞洲最大的室內微縮模型博物館，佔地約7,000平方米。館內有三大樓層，結合模型與科技，展現會動的微型世界。場內展區包括太空中心，展區中心有巨大火箭發射台，定時會有火箭發射動態展演，伴隨聲光效果；動漫世界重現了《新世紀福音戰士》以及《美少女戰士》的經典背景；世界微縮區打造了工業革命時代的多個地方，包括歐洲小鎮、亞洲街道等。

地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心

交通：乘搭海鷗線至「有明網球之森站」，步行3分鐘



日本親子好去處【4.3】麵包超人兒童博物館

麵包超人兒童博物館是專為學齡前兒童打造的景點，把電視動畫節目「麵包超人」的世界具體放大到現實中。館內將卡通場景真實重現，提供豐富的互動遊樂設施、舞台表演與角色見面會。其中「果醬叔叔的麵包工廠」更是必訪設施，售賣還原度極高的造型角色麵包。場內更有限定周邊商店及餐廳。

‧ 仙台麵包超人兒童博物館

地址：仙台市宮城野區小田原山本丁101-14

交通：乘搭JR到「仙台」站，步行9分鐘；乘搭地鐵到「宮城野通」站，步行7分鐘。

‧ 橫濱麵包超人兒童博物館

地址：橫濱市西區港灣未來6-2-9

交通：乘搭港未來線到「新高島」站，步行3分鐘；乘搭到「横濱」站，步行3分鐘。

‧ 名古屋麵包超人兒童博物館

地址：三重縣桑名市長島町浦安108-4

交通：於JR、近鐵「桑名」站乘搭直達巴士，在「長島溫泉」站下車，約20分鐘。

‧ 神戶麵包超人兒童博物館

地址：神戶市中央區東川崎町1-6-2

交通：乘搭JR到「神戶」站，步行8分鐘；乘搭地鐵到「海港園地」站，步行8分鐘。

‧ 福岡麵包超人兒童博物館

地址：福岡市博多區下川端町3-1 5樓、6樓

交通：乘搭地鐵到「中洲川端」站。



日本親子好去處【5】主題餐廳

日本親子好去處【5.1】期間限定 Toy Story 5: OH MY CAFE

為慶祝《反斗奇兵 5》上映，日本各地限時開設「反斗奇兵 5」主題的OH MY CAFE咖啡廳。咖啡店推出以電影中經典玩具為靈感設計的美食。咖啡店亦售賣多款獨家限定Toy Story商品以及盲盒收藏品。場內更設多個打卡背景，家長可以與小朋友一邊沉浸在動畫世界中一邊放鬆！

+ 2

日期：

東京（表參道）：2026年7月3日至9月13日

東京（新宿）：2026年7月10日至8月30日

大阪（梅田）：2026年7月3日至8月23日

愛知縣（名古屋）：2026年7月3日至8月9日

宮城縣（仙台）：2026年7月3日至8月30日



日本親子好去處【5.2】期間限定 STAR WARS CAFE：Galactic Diner

「STAR WARS CAFE：Galactic Diner」是為慶祝電影《星球大戰：曼達洛人與古古》上映所打造的期間限定主題餐廳。店內是未來主義風格，供應多款可愛的星球大戰主題餐點，如古古牛奶布丁、帶光劍裝飾的哈密瓜梳打等特色餐點。

東京STAR WARS CAFE

日期：2026年6月4日-8月16日

地址：東京都澀谷區道玄坂2-29-1 SHIBUYA109澀谷地下2F

交通：乘搭到「澀谷站」步行約3分鐘。



日本親子好去處【5.3】THE GUEST CAFE BY PARCO Chiikawa餐廳

Chiikawa餐廳，以「家庭餐廳」為概念，推出多款原創餐點及主題佈置。由2025年11月27日起，餐廳推出全新「討伐Fair」限定餐單，以Chiikawa漫畫中的討伐情節為靈感，將多個經典場面變成11款限定主題餐點。

地址：東京都豐島區南池袋1-28-2（池袋 PARCO 7樓）

交通：從JR或各線地鐵的池袋站出站後，東口方向出站，步行約1-2分鐘。



日本親子好去處【5.4】東京Sanrio Cafe原宿店

SANRIO CAFÉ位於原宿竹下通的Sanrio旗艦店3樓，是東京人氣打卡熱點。整間咖啡廳充滿霓虹Y2K風格與夏威夷度假氛圍，有Hello Kitty、玉桂狗等角色的造型意粉、牛肉漢堡及甜品。

地址：東京都澀谷區神宮前1-16-4（竹下通廣場3樓）

交通：乘搭JR到原宿站，或乘搭地鐵到明治神宮前「原宿」站。



日本親子好去處【5.5】Cinnamoroll Café

玉桂狗Cinnamoroll主題Cafe以天空藍色、夢幻雲朵為概念，以玉桂狗與朋友們為主題。店內提供可愛的玉桂狗造型咖哩、限定特飲及甜品，店內設有專屬的周邊商品區，售賣限定的鑰匙圈、玩偶與生活小物。

Cinnamoroll Cafe將於2026年夏天舉行特別活動「ESTHERBUNNY X CINNAMOROLL」feat. Cream Bunny。活動由2026年7月23日至8月19日舉行，將推出以夏日限定插畫設計的主題餐點及周邊商品。

‧ 東京Cinnamoroll cafe

地址：東京都新宿區新宿3-1-26 新宿丸井Annex 1樓

交通：乘搭地鐵至「新宿三丁目站」，步行約2分鐘。

‧ 大阪Cinnamoroll cafe

地址：大阪市中央區難波1-5-14

交通：乘搭地鐵到「難波站」，步行約3至5分鐘。

‧ 福岡Cinnamoroll cafe

地址：福岡市博多區住吉1-2 博多運河城B1層

交通：乘搭地鐵至「櫛田神社前站」，從1號或2號出口出站，步行約3分鐘。



日本親子好去處【5.6】Pokemon Café

Pokemon Café主打原創寶可夢主題餐點、限定周邊商品及互動表演，適合小朋友及大人到訪，是Pokemon粉絲不可錯過的主題Cafe。

‧ 東京Pokemon Café

地址：東京都中央區日本橋2-11-2 日本橋高島屋S.C.東館5樓

交通：乘搭銀座線或東西線至「日本橋站」，從B2出口出站；乘搭都營淺草線至「日本橋站」，步行約4分鐘。

‧ 大阪Pokemon Café

地址：大阪中央區心齋橋筋1-7-1 大丸百貨心齋橋店本館 9F

交通：乘搭地鐵到「心齋橋站」下車，從南改札口的4-A從地下通道直通大丸百貨心齋橋店。

