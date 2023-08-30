日本親子好去處｜鐵道迷必去京都鐵道博物館 新幹線造型滑梯

鐵道迷必去京都景點「京都鐵道博物館」！館內有各種打卡位，互動式遊戲、駕車模擬體驗，更可以認識鐵道發展的歷史，不管是大人還是小朋友都可以玩上一整天！博物館地址隣近車站，帶著孩子一起去也很方便！如果孩子喜歡鐵道，就立即安排參觀京都鐵道博物館的行程吧！

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



安妮媽媽分享第一次去「京都鐵道博物館」，她表示沒想到會有如此多東西可以看，也有兒子最喜歡的火車，一進去就被巨大的火車頭吸引住！

多個打卡位 互動式遊戲、駕車模擬體驗

「京都鐵道博物館」陳列了數十台退役的列車頭，十分壯觀。有些車卡還可以進去打卡拍照，有些展示了鐵道發展的歷史，還有各種互動式遊戲、安全教育、駕車模擬體驗等，一邊玩一邊學習！

室外有一個扇形車庫，也可以自費搭乘蒸汽火車，車程雖短，但會看到不同的火車經過，小朋友會很開心。

館內也設有餐廳，用餐地方乾淨，但安妮媽媽指人氣最旺的便當一早售完，非常可惜！還有最受歡迎的兒童遊戲區，有一組新幹線造型的滑梯，十分可愛！

最後一定要去商店購物！有很多鐵道火車精品、零食、文具，安妮媽媽表示自己也買了很多。也可以順道去附近的水族館和梅小路公園，都很多東西玩。

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京都鐵道博物館交通

從「梅小路京都西站」步行約2分鐘就到。

京都鐵道博物館詳細資料

地址：京都府京都市下京區觀喜寺町

營業時間：10:00～17:00（入館至16:30止）

休館日：每週三

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《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。

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