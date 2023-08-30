日本親子遊｜大阪Kids Plaza Osaka兒童樂園5層暢玩實驗探索城堡

日本是許多港人的旅遊首選，尤其大阪就有不少親子遊的好去處，適合一家大小暢玩一整天。有港媽分享了到大阪兒童樂園Kids Plaza Osaka遊玩的體驗，分享樂園內的遊玩項目，以及交通方式、開放時間等資訊。即將會到大阪旅遊的家長可以參考！

（資料授權：安妮媽媽親子日記）



大阪兒童樂園Kids Plaza Osaka 地點方便

安妮媽媽原本安排了與孩子到奈良餵飼小鹿，怎料當日天氣欠佳，唯有出動爸爸早已準備好的雨天方案。

大阪兒童樂園Kids Plaza Osaka位於「扇町站」2號出口旁邊，即使外面下雨也不怕淋濕。樂園的入場門票收費不高，大家更可以中途離場再進入，方便外出吃飯再入場玩。他們就是去了附近的天神橋筋商店街吃午餐，有很多選擇。

共5層設豐富遊玩設施 挑戰科學實驗

安妮媽媽表示想不到Kids Plaza Osaka大阪兒童樂園有這麼多設施，全館共有5層樓，他們一開始就乘電梯從最頂開始玩。5樓好像科學館，很多設施都是實驗性質的遊戲，對弟弟來說有點難，但對哥哥就充滿挑戰性。

館內的大水槽非常吸引，要靠四個人的力量來轉動，令中央的水槽注滿水，只要水滿就會傾瀉，很特別，不過會很累。5樓的大型泡泡機也很受歡迎，拍照效果也很好看。

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可體驗各種職業 化身商店街老闆

之後他們就到了最好玩的4樓，小朋友可以在這層角色扮演成不同的專業人員，每個職業場景都非常像真，小朋友也玩得很投入，而且場內的職員更會派發小任務，小朋友完成後會獲稱讚。

兩兄弟在小商店街玩得最久，可以在商店街內模擬壽司店、關東煮店、章魚燒店、甜點店的老闆，父母只會坐著等吃就可以，輕鬆陪玩！還有模擬警察、郵差等職業，小朋友需要值班也需要派信，不能胡亂派，真的需要放到正確的信箱裡。安妮媽媽指兒子還有扮演工程師，要幫手維修水管，表現得有板有眼！最後當然要去「超級市場」購物，兩兄弟可以拿著購物籃shopping，再到收銀處付錢，付款後真的會列印收據，很真實好好玩！

推介一家大小共度親子時間

安妮媽媽也大讚館內貫穿4、5樓的大城堡，這是大阪兒童樂園內一個大的打卡位，又美又充滿童真，城堡上還有各種小遊戲，有繩網、攀爬網等，要小朋友自行尋找，更有條超長滑梯，哥哥表示好刺激好好玩。

兩兄弟異口同聲說很喜歡這裡，安妮媽媽都認為這裡很適合小朋友體驗，可以一邊玩一邊學習，每層樓慢慢發掘探索，很新奇。最重要的是爸爸媽媽不會感到累，又不用日曬雨淋，又有冷氣，很值得來玩，真心推介給大家！

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Kids Plaza Osaka 大阪兒童樂園

交通：地下鐵堺筋線「扇町」駅2號出口

營業時間：（每周一休館）平日9:30-17:00；假日9:30-19:00

《本文獲安妮媽媽親子日記授權轉載》

作者介紹

安妮媽媽是一位喜歡購物、旅遊、食、買、玩的媽媽。最有興趣為兩個仔仔尋找最好玩、最抵買、最好食的各種好東西，希望他們能在充滿幸福快樂的環境下成長。

大阪兒童樂園（Kids Plaza Osaka）門票

大阪兒童樂園是日本首間以兒童教育為主的博物館，樂園內設有創意工作室、電腦工作室等，小朋友可以在玩樂同時培養創造力。

價格：成人（16歲以上）$76/位；兒童（7-15歲）$43/位；幼兒（3-6歲）$27/位

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大阪南海電鐵車票 關西機場 - 大阪難波（單程/來回）

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去程：南海關西機場站 到 南海難波站/新今宮站/天下茶屋站（可以在任意一站下車）

回程：南海難波站/新今宮站/天下茶屋站（可以在任意一站上車）到南海關西機場站

*來回車票包含可以在難波PARKS、難波CITY使用的購物優惠券

價格：單程每人（12歲以上）$75/位；來回每人（12歲以上）$148/位

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