兒童患濕疹可以游泳嗎？拆解泳池及海水影響　附安全泳衣顏色推介

一到暑期，不少家庭都會到泳池游泳放鬆，但許多家長都擔心，如果孩子患有濕疹可以游水嗎？游泳會否刺激皮膚，令濕疹更嚴重？泳池氯水與海水的鹽分，會否加劇皮膚不適？以下拆解濕疹患者能否游泳以及運動時的注意事項。



濕疹是常見的皮膚病，會引致皮膚發炎，發作時可出現皮膚乾燥、痕癢，甚至疼痛等病徵。濕疹與免疫系統反應異常有關，患者皮膚容易出現紅疹。許多患者擔心刺激皮膚，會盡量避免劇烈運動，以免出汗，亦會避免游泳，以免皮膚受到刺激。

濕疹患者游泳會惡化嗎？

一般而言，濕疹患者可以正常游泳，不過每個人的皮膚對泳池水或海水的反應都不同，濕疹是否因此惡化亦因人而異。

在泳池游泳時，水中的氯氣可能會令患者皮膚變乾燥，但對另一些患者來說則可能會有抑菌的作用，有助減少皮膚上的細菌。如果皮膚容易受到氯水刺激，患者應該要避免長時間在泳池中浸泡，游泳後也要盡快用清水沖洗乾淨，並塗上成分簡單的保濕霜或潤膚膏。

在海灘游泳時，海水中的鹽分可能會刺激正在發炎或帶有傷口的皮膚，引起刺痛。患者在游泳後也應盡快用清水洗走海水和沙粒，並塗抹潤膚產品。

如果濕疹嚴重發作，皮膚有傷口、滲液或感染便應避免游泳，以免刺激患處或增加感染的風險。

一般而言，濕疹患者可以正常游泳，不過每個人的皮膚對泳池水或海水的反應都不同，濕疹是否因此惡化亦因人而異。（PhotoAC）

濕疹患者運動注意事項

1.盡量避免在猛烈陽光下作戶外活動，以免因出汗過多而刺激皮膚。

2.當天氣炎熱或進行運動時，應常備濕毛巾抹汗。

3.應選用吸汗、通爽的純棉衣物。

4.運動後應盡快洗澡。

安全泳衣顏色

為小朋友選泳衣，應該選擇明亮醒目的顏色，在水中的能見度高，如遇意外能提升及時被發現的機率，降低事故風險。

安全泳衣顏色：粉紅、紅色、黃色、橙色、亮綠色、霓虹色。

不建議顏色：白色、淺藍、灰色。