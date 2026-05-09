寢具清潔｜床單枕套最好一周洗一次？專家：油性皮膚3天就要換

專家建議床單枕套最好一周洗一次，夏天或油性皮膚、養寵、過敏體質者枕套應兩三天換洗一次，55℃—65℃熱水可殺滅塵蟎。



據媒體報道，一條關於「床單枕套最好一周洗一次」的建議衝上熱搜，不少網友看完直呼「臣妾做不到啊」。

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有專家指出，如果床單一周不洗，上面可能寄居着數以億計的細菌和塵蟎。聽起來或許有些誇張，但並非危言聳聽。

床品之所以容易藏污納垢，是因為它們成了塵蟎最愛的「培養皿」。這些微小生物以人體自然脱落的皮屑為食，而它們的排泄物，恰恰是常見的過敏原。

這也就解釋了為什麼專家建議用55℃到65℃的熱水清洗床品——只有在這樣的高温下，塵蟎才能被有效殺滅。這早已不只是「洗衣服」，更像是一場針對微生物的日常「清理戰」。

季節不同，清潔的頻率也應有所調整。夏天温度高、濕度大，微生物繁殖速度快，一周一洗更為穩妥；而冬天雖然出汗少，但厚重的被子更容易形成温暖潮濕的微環境，皮屑堆積的問題依然存在。

尤其是油性皮膚人群、養寵家庭或過敏體質者，對清潔度的要求更高，枕套甚至需要每隔兩三天就換洗一次。

與此同時，科技的進步也在悄悄改變我們的清潔方式。從用木棒在河邊捶打衣物，到使用含酶的洗衣劑，再到如今層出不窮的除蟎儀、抗菌面料，人們對「乾淨」的定義正變得越來越精細。

這些新工具和新產品，某種程度上，正是對現代人日益增長的衛生焦慮的回應。

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