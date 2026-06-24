夏天涼感噴霧使用不當恐致皮膚炎甚至凍傷！兒童孕婦及敏感肌慎用

涼感噴霧｜冰冷噴霧｜夏天一到，風扇、涼感噴霧、止汗劑不離身。但是，看似方便的涼感噴霧其實暗藏風險，亦不是所有人都適合使用。如果使用不當可能引發皮膚炎，嚴重甚至導致皮膚凍傷。涼感噴霧的原理是甚麼？哪些人士應避免使用？



涼感噴霧的原理

涼感噴霧可以瞬間帶來冰涼感覺，令人感到清涼舒適。台灣食品藥物管理署指出，涼感噴霧的原理主要有3點：

1.刺激冷感受器：透過薄荷醇（Menthol）、薄荷氧基丙二醇（Menthoxypropanediol）等成分，刺激神經末梢的冷感受器而產生冷感。

2.揮發製冷：產品中含有低沸點的物質，如異丙醇（Isopropyl Alcohol）、乙醇（Alcohol）等。當它們遇熱（皮膚溫度高於環境溫度）後，揮發帶走皮膚表面的溫度，讓使用者感受到清涼。

3.壓縮氣體揮發製冷：壓縮氣體噴霧劑產品，充填含有液化氣體封裝在罐內，如丙烷（Propane）、異丁烷（Isobutane）等。當隨產品一起擠出時迅速氣化帶走皮膚表面的一些熱量，從而傳遞冰涼的感受。

近年一到夏天，不少人都會隨身攜帶涼感噴霧降溫。但是，看似方便的涼感噴霧其實暗藏風險，亦不是所有人都適合使用。（PhotoAC）

涼感噴霧或致皮膚凍傷風險

雖然涼感噴霧有助暫時降溫，但如果在短時間內大量噴灑或頻繁使用，酒精急速揮發、薄荷醇持續刺激的情況下，可能會帶走過多熱量，令皮膚溫度迅速下降，有機會損害皮膚表層組織，出現紅腫、刺痛等症狀，甚至導致皮膚凍傷。

皮膚敏感人士及兒童應避免使用涼感噴霧

敏感肌膚、屏障較弱，以及對酒精或薄荷醇等成分敏感的人士，較容易出現皮膚刺激、泛紅、刺痛等不適反應，亦可能引發接觸性皮膚炎，應避免使用涼感噴霧。少數人對薄荷醇特別敏感，即使少量接觸，亦可能出現嚴重的皮膚反應。

另外，兒童的皮膚及神經系統較為敏感，應避免使用涼感噴霧。孕婦及兩歲以下幼童亦不宜使用，以免引起不良反應。

兒童安全消暑降溫方法

如要為兒童降溫，建議可以用涼水洗臉，或用冷水沾濕毛巾擦臉。同時應讓孩子多補充水分，避免長時間留在高溫環境，並盡量在陰涼或通風的地方休息，以減低中暑風險。

安全使用涼感噴霧

如需使用涼感噴霧，建議先在耳後或手腕等位置進行測試，如果一段時間後都沒有出現不適反應，便可少量使用。另外，噴灑時亦應保持適當距離，切勿集中噴灑同一位置，亦不要在短時間內反覆使用，以免皮膚急速降溫而導致凍傷。