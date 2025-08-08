兒童健康｜皮膚出紅點一定係濕疹？即睇五個方法區分熱痱和濕疹！

兒童健康｜小朋友皮膚出紅點，相信各位家長難免擔心是濕疹。不過，近來香港天氣炎熱，小朋友的皮膚出現紅疹除了可能是患有濕疹，亦有機會是熱痱。父母應認清「熱痱」和「濕疹」的分別，給予孩子最合適的處理治療，回復光滑肌膚。



近日天氣炎熱，小朋友活動量大、新陳代謝快，很易出汗。小朋友的頸項、背脊、手肘位或較容易出現皮疹，即看「熱痱」和「濕疹」的分別，及早為小朋友對症下藥！

「熱痱」和「濕疹」5大分別

1. 成因

熱痱：

天氣炎熱或穿衣太多，令皮膚出汗，但未能及時抹走而刺激皮膚、堵塞汗腺，引起皮炎。

濕疹：

受多種因素影響，如氣溫、濕度、接觸到的化學物、食物等，也會因汗水刺激而誘發濕疹，但並非導致濕疹的主因。

2. 出現位置

熱痱：

主要在頸、胸口、背部、屁股，容易出汗並有衣服遮蔽的位置。

濕疹：

全身皆可，一般在手腳關節較為常見和嚴重。

3. 疹子外貌

熱痱：

未發炎時，在皮膚上可見白色一點點，汗腹發炎則為紅色，疹子排列均匀，較易散去。

濕疹：

在皮膚上有較明顯的凸出，甚至出現水泡和滲出液體，持續時間較久。經常誘發的位置上皮膚會變厚及粗糙。

4. 治療

熱疹：

抹走汗水，保持皮膚乾爽，疹子很快消失。坊間有「痱子水」出售，可以令皮膚感覺清涼。

濕疹：

保濕為主，勿讓小朋友抓傷皮膚。如不想使用含類固醇的藥膏，可向醫生查詢。

5. 預防方法

熱痱：

為小朋友穿上透氣、吸汗的衣物，在背脊可攝入毛巾，保持皮膚乾爽清潔。

濕疹：

定時塗抹潤膚膏，讓皮膚保持滋潤和清潔。

熱痱嚴格而言並非屬於皮膚病，是常見的生理形象，只需給予合適的處理，幾小時內便會消失。假如小朋友本身有濕疹，皮膚上再出現熱痱的話，的確是較難分辨，但是父母只要做好預防措施，為小朋友定時滋潤皮膚，也避免汗水長期焗住皮膚，自然也不會受到兩者的困擾。