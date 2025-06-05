孩子濕疹發作、易喊攰？或為濕氣作怪！除四神湯「這茶飲」也袪濕

端午節剛過，香港進入梅雨季，四周環境籠罩着濕氣，對身體健康會帶來影響。來自台灣的中醫師吳明珠表示，近日大雨，許多人體內濕氣較重，容易感覺到疲倦、四肢沉重、皮膚起疹子、腸胃不佳等狀況，特別提醒抵抗力差、小孩、老人等族群注意，推薦可喝四神湯、決明子茶去除體內濕氣。



濕氣分為兩種，一種是外在環境如下雨、溫度降低所帶來的濕氣，另一種則是身體內在的濕氣。吳明珠表示，人體濕氣比較重濁，因此會往身體的下半身走，常讓人感覺下半身很重，尤其是身體關節、腰部、腳踝特別明顯，例如腰部會緊緊的、痠痠的，且最近連續雨天，感受會特別明顯。

吳明珠指出，體內濕氣過重，容易感到疲勞無力、腹脹、排便不順、四肢水腫，甚至皮膚搔癢、長濕疹，或是頭皮、耳朵容易出油，舌苔變厚呈現白色、黃色等，均為體內濕氣重的表徵，尤其脾胃虛弱者、異位性皮膚炎患者或小孩、老人都要特別留意。

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想要去除體內濕氣，吳明珠建議，可以食用藥膳四神湯，包括芡實、蓮子、淮山、茯苓等四味中藥材，或是加入薏仁、白朮等，可以去濕氣；茶飲則以飲用決明子茶為主，對於潤腸、利水有助益。但提醒最好要由中醫師先問診、把脈，再依體質給予藥物治療改善較佳。

此外，吳明珠建議，可以常按壓、熱敷或按摩「關元穴」和「三陰交穴」，以促進血液循環、改善下肢水腫。也可以進行仰臥起坐，以增加氣的流動。當感覺身體濕氣重時，有的人會拉肚子，就要注意關元穴保暖。

．關元穴：位在肚臍下三寸，大約是4隻手指指幅處

．三陰交穴：位在足內踝上方約4指寬處



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