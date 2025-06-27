天氣一熱濕疹又發作！做好皮膚保濕外「2蔬果+7營養素」要多補充

近期季節溫濕度劇烈變化，使皮膚屏障變得脆弱，皮膚科門診也出現許多因為皮膚發紅、搔癢，甚至抓到破皮感染的病人。醫生提醒做好保濕、穿透氣衣物、遠離過敏源與壓力，皮膚搔癢時用乳液、藥膏或冰敷來緩解，避免抓破皮膚。營養師則建議避免攝取加工食品、過量咖啡因與甜食，才能告別癢癢，滋養肌膚。



時值季節交替，皮膚科門診出現不少因皮膚發紅、搔癢，甚至抓到破皮感染的病人。台灣花蓮慈濟醫院皮膚科醫生林佳萱表示，氣溫與濕度的劇變會使皮膚屏障變得脆弱，水分流失導致皮膚乾燥，甚至出現微小破損，成為過敏原與刺激物進入皮膚的通道，引起發炎反應。而且患者不分年紀，從小朋友到年長者都有。

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為何濕疹、異位性皮膚炎總在換季時來敲門？

林佳萱指出，皮膚疾病的惡化可以分為「外因性」和「內因性」：

外因性：

包括氣溫、濕度的變化、紫外線曝曬等外部環境因素，這些都會損害皮膚屏障，導致水分流失及乾燥。另外，換季時空氣中塵蟎、花粉、黴菌孢子等過敏源濃度上升，增加對皮膚的刺激。

內因性：

與遺傳的過敏體質及自身的免疫狀態有關，包含季節交替期間，體內的荷爾蒙波動、自律神經系統等也可能影響免疫系統，使發炎反應更加明顯。

「濕疹是一個總稱，指的是由多種原因引起的皮膚發炎反應。」林佳萱說，濕疹症狀包括紅癢、脫皮及水泡等，可能是急性或慢性，如汗皰疹、痱子等都算族。而異位性皮膚炎則是與遺傳性過敏體質有關的特定型態的慢性濕疹，常與氣喘及過敏性鼻炎一起出現。

她提醒，若是出現搔癢難耐的病灶，影響生活、工作或睡眠，應及早就醫，避免病灶範圍持續擴大，或抓破皮膚、出現滲液，導致傷口感染形成蜂窩性組織炎。

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濕疹與異位性皮膚炎如何治療？

對於濕疹與異位性皮膚炎的治療，林佳萱表示，第一線治療包括保濕藥膏、外用類固醇藥膏、免疫調節劑藥膏，以及口服抗組織胺藥物止癢，並可搭配窄波段UVB 311 nm紫外線光療。症狀較嚴重的人，也可考慮短期使用口服或注射類固醇治療。

針對極度嚴重的異位性皮膚炎患者，可使用口服免疫抑制劑、皮下注射生物製劑杜避炎（dupilumab），以及最新的口服標靶小分子藥物 Janus激酶抑制劑（JAK inhibitors）來治療，成效十分良好，且無長期使用類固醇的副作用。

預防濕疹與異位性皮膚炎6秘訣

林佳萱也分享，預防濕疹與異位性皮膚炎保養的秘訣：

1. 做好保濕：每天洗澡後勤擦乳液，保持皮膚水潤。

2. 選擇溫和的清潔產品：避免用過熱的水洗澡，選擇無刺激性清潔劑。

3. 穿透氣衣物：選擇棉質衣物，避免穿過於厚重或不透氣的衣物。

4. 遠離過敏源：避免接觸已知的過敏源，若不確定自己的過敏源，可向皮膚科醫生諮詢，安排檢查。

5. 減壓：適當調節生活壓力，維持身心平衡。

6. 避免搔抓：皮膚癢時，使用乳液、藥膏或冰敷來緩解癢感，避免抓破皮膚。



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2蔬果＋7營養素助穩定免疫系統

除了外在保養，吃對食物也是關鍵！營養師高敏敏表示，補充對的營養，能從內而外滋養肌膚，減少乾癢不適。究竟換季時該怎麼吃，才能讓皮膚穩定度過？

蘋果

蘋果多酚能幫助抗氧化、降低過敏反應，讓皮膚不容易發炎、紅腫。一顆蘋果大約有200~500mg的蘋果多酚，有助於抗氧化、抗過敏、抗癌，帶皮吃還能多攝取4倍的維生素E，果皮中的非水溶性纖維也有助增加糞便體積，預防便秘，建議每天吃一顆蘋果，益處多多。

綠色葉菜

綠色葉菜含有豐富葉綠素，每天吃一碗半的蔬菜，不只能幫助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏症狀，也能補充一日膳食纖維所需。

維他命C

維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，還能幫助皮膚維持彈性與修復能力，減少乾燥脫皮。

維他命D

維他命D有助於調節免疫系統、降低皮膚敏感與發炎機率，每天曬太陽10~30分鐘，就能讓皮膚自然合成維他命D。沒有陽光的日子，也可以多攝取深海魚、蛋黃、牛奶及菇類等食物補充。

維他命E

能幫助肌膚對抗乾燥與環境刺激，維持水分平衡、減少脫皮與搔癢。

益生菌

益生菌能維持腸道健康、調節免疫系統，改善症狀，建議可以補充優酪乳、優格。

槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效的抗過敏，降低換季時的敏感與紅腫。除了可以透過蘋果、櫻桃等水果補充素，洋蔥、青椒也富含槲皮素，而且槲皮素是脂溶性，隨餐吃是最好的。

MSM有機硫化物

甲基硫醯基甲烷（methylsulfonylmethane，MSM）是具有「有機硫」的化合物，能幫助膠原蛋白與角蛋白生成，增強皮膚的保水能力，減少粗糙與乾裂。可以從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍及蛋白質類食物中攝取到。

共軛亞麻油酸（CLA）

攝取適當的共軛亞麻油酸，有助於減少皮膚發炎，提升肌膚屏障功能，讓皮膚更健康、不易乾燥。日常可以從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中攝取。

高敏敏強調，體質的調整無法一蹴可幾，至少需要1~3個月的時間慢慢進行飲食調整，才能幫助舒緩症狀、減少發作。

而除了補充抗過敏營養素，也要避開容易讓身體發炎的食物，包括「加工食品」、「不新鮮的海產或易過敏食物」，以及「過量咖啡因與甜食」。同時保持充足睡眠、放鬆心情、維持環境清潔，才能告別惱人癢癢，清爽度過換季時節。

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