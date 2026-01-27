流沙玩具暗藏風險！6個月大男嬰誤吸礦物油致雙肺全白患嚴重肺炎

兒童安全｜流沙玩具看似無害卻暗藏危險！不少家長都會購買外觀吸引、可擠壓的流沙玩具給孩子玩耍，能吸引注意力之餘又有助安撫情緒。一旦使用不當，後果可相當嚴重！內地一名6個月大男嬰就因吸入流沙玩具中的礦物油，導致嚴重肺炎！



男嬰誤玩流沙玩具致嚴重肺炎

河南一名6個月大的男嬰，在玩姐姐買的「流沙烏龜」玩具時，不慎誤食洩漏的礦物油，導致嚴重肺炎、雙肺全白，被送往急症室急救。目前仍在兒童重症監護室（PICU）接受治療。

醫生指出，涉事玩具滲出了少量礦物油，男嬰在玩耍過程中，可能誤吸了不足一毫升的礦物油。惟礦物油一旦進入肺部便難以排出，可迅速引發窒息，並造成嚴重肺部感染。

流沙玩具一旦破損 幼兒或吸入有害物質

這些流沙玩具一般以閃片配合礦物油製造液體流動效果，深受兒童喜愛。不過，玩具一旦破損，幼兒可能會接觸或吸入玩具中的有害物質，對健康造成嚴重影響。

醫生進一步提醒，內部含有流沙、液體沙或油狀填充物的玩具，對三歲以下的嬰幼兒存在致命風險。家長應仔細檢查玩具狀況，避免讓孩子啃咬或摔打此類玩具，以防有害物質外洩。

女子自製流沙玩具 長期接觸有害原料致貧血哮喘

除了有機會吸入有害物質外，這類玩具亦存在其他安全疑慮。內地一名劉女士曾嘗試自製「流沙麻將」等可擠壓的發洩玩具，並透過網上平台出售賺錢。

起初玩具銷量不俗，劉女士便連續製作了數個月。然而約三個月後，她開始不時出現頭暈、咳嗽等症狀，呼吸道變得非常敏感，更經常發燒。

其後，劉女士到醫院進行檢查，被驗出患有中度貧血和過敏性哮喘。在醫生進一步追問下，她才提到自己製作流沙玩具，並頻繁接觸相關原材料。最終，醫生推測她的身體狀況，與長期接觸高濃度甲醛、苯系物等有害物質有關，從而引起貧血和過敏性氣喘。