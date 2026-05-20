海關警告兩款玩具存安全風險　丫叉傷眼七巧板恐致窒息應立即停用

玩具安全｜海關公布一款丫叉玩具及七巧板玩具存在安全風險，可能導致眼睛受傷及兒童窒息，建議家長立即停止讓兒童使用！海關提醒買丫叉及七巧板玩具時，要注意5大安全事項，以免發生意外。



海關警告兩款玩具有潛在危險

日前，香港海關提醒市民，留意一款不安全丫叉玩具及不安全七巧板玩具。測試結果顯示，該款丫叉玩具有眼睛或面部的潛在危險，而該款七巧板玩具的部件則具有導致兒童窒息的潛在危險。海關建議立即停止讓兒童使用這兩款玩具。如果商戶有出售亦應立即下架。

丫叉玩具可致眼臉受傷

海關人員早前從年宵市場攤位，試購一批玩具作安全測試，發現當中一款丫叉玩具的發射物，動能達到一定水平而沒有配備由彈性物料製造的前端部分。海關亦發現該款丫叉玩具，沒有附載所需警告和標記，以及未附有《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）所規定的識別標記。如射向他人的眼睛或面部，有機會造成傷害。

一款丫叉玩具的發射物，動能達到一定水平而沒有配備由彈性物料製造的前端部分。（海關）

七巧板玩具有窒息風險

另外，海關亦發現一款七巧板玩具有小部件，但欠缺合適使用年齡及潛在風險的警告字句，亦未附有《條例》所規定的識別標記。如果兒童不慎吞下，可能會導致窒息。

海關在行動中檢獲共約700件丫叉及七巧板玩具，並發出禁制通知書，禁止有關人士繼續出售相關玩具。海關人員亦到全港各區進行巡查，暫時未有發現上述玩具出售，目前仍持續進行調查。

一款七巧板玩具有小部件，但欠缺合適使用年齡及潛在風險的警告字句，亦未附有《條例》所規定的識別標記。（海關）

買丫叉及七巧板玩具 注意5大安全事項

海關提醒市民，購買及把玩丫叉及七巧板玩具時，應注意以下安全事項：

1.注意標籤上顯示的合適使用年齡建議。

2.注意並遵照玩具上所附載的所有指示。

3.請勿將原裝配件以外的物品放入玩具發射。

4.請勿將配件射向眼睛或面部。

5.注意玩具的小配件是否容易脫落。若兒童吞下脫掉的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息。

選擇及使用玩具貼士

家長為小朋友選擇玩具時，應仔細閱讀包裝上的指示，按兒童的年齡、肌肉發現狀況等，選擇合適的玩具類別。例如，3歲以下幼兒可能會把物品放入口中，家長應避免讓嬰幼兒接觸體積過小的玩具，減低誤吞和窒息的風險。

如果玩具破裂，漏出液體或導致小部件脫落，家長應立即清理漏液，並丟棄玩具，之後徹底清潔雙手。