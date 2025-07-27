女童誤被玩具槍射爆眼鏡！角膜穿孔須動手術　購買前應留意3件事

小朋友在玩玩具時最好也須家長陪同，中國廈門一名12歲女童，收到父母送的玩具槍，不料子彈突然被觸發，穿透眼鏡鏡片，導致碎片刺進眼睛，引發外傷性白內障，視力卻已受損，後續需透過手術才能恢復。



根據中國媒體《廣州日報》報道，廈門一名12歲的女童小學剛畢業，父母送了一把玩具槍作為她的畢業禮物，就在第一次玩玩具槍時，該女童好奇心作祟湊近槍口，想看看子彈是否卡殼，沒想到子彈卻突然被觸發。即便該子彈是軟性材料所製，但仍因距離太近，穿透了該女童的右眼鏡片，劇烈疼痛感讓她頓時淚流不止，緊急送醫後才發現，女童的右眼角膜穿孔，晶狀體上卡了一塊玻璃異物，導致外傷性白內障。

醫生指出，該女童所配戴的框架眼鏡，在此次事故當中「放大」了傷害，鏡片碎裂後所形成的尖銳碎片直接射入她的眼中，所幸經過緊急手術後並無大礙，但後續仍須接受人工晶體植入手術，才能逐漸恢復視力。

醫生也提到，暑假正處眼睛外傷的高峰期，家長在選擇玩具時也需更加謹慎。

相關文章：醫生點名「4款玩具」潛藏危險！除膠鴨仔外「這懷舊玩具」也上榜

+ 11

事件一出引發關注，不少網友留言討論:

「她父母送她帶有危險性的玩具，卻不教她注意事項，這是她父母的失責」

「玩具槍走火及碎的不只角膜，更是安全監管的多重漏洞」

「家長長點心吧，幸好搶救及時，目前無大礙」

「天啊，現在兒童玩具都這麼危險的嗎？」



此外，報道中提到中國的六一兒童節前夕，廣州海關技術中心也曾發佈了有關彈射玩具槍的安全風險警示，家長在選購時留意產品包裝是否印有認證標誌；最好不要選擇槍口、槍管、彈夾等主要部位為黑色、灰黑色或仿金屬顏色的產品。至於彈射物部分，家長在事先可拆開包裝，檢查彈射物的頂端是否有足夠的彈性，若打在手掌上有明顯的疼痛感，則須謹慎購買，在孩童使用上，也須提醒不得瞄準他人的眼睛或臉部，也不能將鉛筆、釘子等其他日常用品放入發射器中發射。

相關文章：氣球竟藏窒息風險！吞入氣管幾乎無法取出 比噎親花生葡萄更恐怖

+ 3

延伸閱讀：

5歲童脖子冒一顆！檢查竟確診晚期癌 醫曝「4大警訊」快就醫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】