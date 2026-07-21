兒童房放滿潮玩疑甲醛中毒！長期接觸或致癌　附7大症狀預防法

年輕人愛儲潮玩、公仔、亞加力立牌，但如果將大量收藏品密集擺放在睡房，原來隨時會影響健康。近日，上海一名少女將大量周邊物品擺滿約百呎的睡房，結果短短3天後便出現頭暈、失眠等不適，懷疑是密集藏品釋放出高濃度甲醛所致，引起不少家長關注。



百呎睡房佈滿潮玩 伴睡3日即頭暈失眠

據內地媒體報道，該名動漫迷「小邪」在約百呎睡房內擺放超過50件周邊產品，包括亞加力立牌、模型、公仔及徽章，並集中放在書桌及展示櫃上。她在被收藏品包圍下睡了3天後，開始出現頭暈及失眠，之後更發現只要離開房間，不適便逐漸紓緩，但一回到睡房，症狀又再次出現。

她之後把房內公仔及塑膠製品搬走，只保留紙質海報與貼紙，頭暈和失眠情況便明顯改善。報道又指，另一名動漫迷「小胡」曾為睡房進行實測，關窗後以快速試劑量度，甲醛濃度約為每立方米0.1毫克，達室內空氣質素標準的臨界值。

「小邪」睡房放滿潮玩公仔產品。（新民晚報）

塑膠玩具暗藏毒氣 專家籲切忌堆放床頭

專家解釋，動漫周邊及潮玩常用的阿加力膠、合成樹脂、印刷油墨及黏合劑等材料，在全新狀態下確實會釋放出微量甲醛或其他揮發性有機物（VOCs）。如果小朋友或收藏家將大量玩具購入，並長時間放置於狹窄、密閉的睡房空間內，會大幅提升室內空氣污染的風險。

專家建議，收藏周邊產品時應保持房間有良好的空氣流通，家長亦應提醒子女，避免將藏品過度集中堆放於睡房或床頭附近。

「小邪」睡房放滿潮玩公仔產品。（新民晚報）

醫生揭7大甲醛中毒症狀 孕婦吸入或致畸胎

甲醛揮發性極高，主要通過呼吸進入人體，其次是皮膚接觸。台北榮民總醫院毒物科楊振昌醫生分析，當甲醛濃度達0.1 ppm時，已可引致眼睛發癢、流眼水、喉嚨痛、口乾及咳嗽；若濃度達10 ppm至30 ppm，更會導致胸悶、呼吸困難及哮喘；嚴重者甚至會在數分鐘內出現肺水腫，有致命風險。

根據港大醫學院資料顯示，吸入甲醛會出現以下7大症狀。如家長發現小朋友在房間內，經常出現這些情況，便要提高警覺：

刺激鼻子、眼睛和喉嚨

眼結膜充血、眼睛紅腫、視力模糊

呼吸困難、呼吸聲粗重

喉嚨沙啞、講話乾澀暗啞或濕膩

出現皮膚損傷（如紅疹、濕疹，常見於臉、頸及手腳）

頭暈、頭痛

全身乏力

*孕婦若吸入或接觸到高濃度甲醛，更會危害胎兒，造成畸胎

此外，長期吸入低濃度甲醛除了引發氣喘及肺功能下降，更會增加患癌風險。聯合國轄下的國際癌症研究署（IARC）已將甲醛定為「一級致癌物」，多項研究證實暴露劑量愈高，引起鼻咽癌及白血病（血癌）的風險就愈高。

有網民檢測動漫展示櫃內的甲醛超標17倍以上。（小紅書＠沙沙拉）

專家教4招減少家居甲醛

家長可積極採取以下4項措施，減少家居甲醛及加速毒氣散去：

慎選家具與玩具：

購買家具或玩具前，應了解產品是否含甲醛。敏感人士或有幼童的家庭，可選擇原木家具或標明甲醛釋出量較低的產品。

時刻保持通風：

新家具或新玩具入屋後，務必打開窗戶及使用風扇加強對流；平時不開冷氣時，也應保持室內空氣流通。

控制溫濕度：

甲醛在溫度及濕度升高時，釋出量會隨之增加。家長可善用冷氣機或抽濕機，以調節室內溫濕度。

種植淨化植物：

可考慮在室內種植波士頓腎蕨、常春藤、虎尾蘭、白鶴芋、竹蕉或菊花等盆栽，這類植物有助吸收甲醛，淨化空氣。