除甲醛｜別信植物、活性炭包可吸甲醛！一簡單方法反而最可靠

2021年，福州市一家人搬進新房，不到10個月，孩子就被發現得了急性白血病，2個多月後，不治身亡；

四川省成都市一所幼兒園把剛裝修完畢的教室投入使用，導致多數孩子開始出現流鼻血、流眼淚、反覆咳嗽等症狀；

阿里P7員工得白血病身故，生前租了自如甲醛房；

……

諸如此類的案件太多了，每個事件背後都隱藏着共同的兇手：甲醛！



「甲醛門」事件太多了，或多或少都引起了一些用戶的恐慌。這裏不想危言聳聽，各種新聞早已鋪天蓋地，即便是有略微的恐慌，在選擇除醛方法時，用戶也不應盲目。

有5個很多人對「甲醛」的迷思！（按圖了解）

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睇完甲醛的迷思，可以睇睇平日我們處理甲醛的方法是否正確！（按圖了解）

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對於甲醛，你應該知道！

首先，這是一篇嚴肅的文章，因為我要討論一個嚴肅的話題：「除甲醛」，嚴肅的東西，當然要嚴謹的對待，對於甲醛方面的了解，你應該知道。

1. 聞不到，就安全了？

有多少人在搬新家的時候是用鼻子聞的，有味道就是有甲醛，沒味道就是安全的。甲醛為無色水溶液或氣體，輕微濃度的甲醛是聞不到味道的。正常新裝修的家中聞到的是甲苯，這一誤區，其實也讓很多人在對付甲醛時，從一開始就掉入了陷阱，覺得沒有氣味就安全了。

2. 房子空置一段時間就沒甲醛了

家裝材料中的甲醛釋放周期大概是3-15年，因甲醛依附材料而異，前兩年的高速釋放期後，雖然會減少釋放，但釋放一直真實存在和延續。

3. 裝修材料安全了，家中就不會出現甲醛

在這裏分享一句話：拋開劑量談危害，都是耍流氓。

裝修使用的材料或傢俱肯定是安全的，不符合甲醛的檢測標準是不允許上市的，但是真實的裝修情況是，沒人會只是用一份材料或者一個傢俱，新居中都是家裝產品的堆疊。經過累加，室內的甲醛等有害氣體濃度便會上升，最終會呈現超標的結果。

所以，不要太過於迷信環保家居產品宣傳中所說的「合格」，一個合格，不代表組合之後合格。

4. 關於甲醛應該知道兩個數字：0.08mg/m3、0.1mg/m3

0.08mg/m3：GB50325《民用建築工程室內環境污染控制規範》強制性標準只需要在檢測前一小時對室內環境進行密閉，其中甲醛濃度低於0.08mg/m3。

0.1mg/m3：GB/T18883《室內空氣質量標準》則需要密閉12小時，其中甲醛濃度需低於0.1mg/m3。

兩個指標是硬性的規定，但即便是在0.06mg/m3的甲醛濃度條件下，兒童或患有呼吸道疾病的弱勢群體，仍會出現輕微氣喘等症狀，看似低濃度的甲醛依舊會影響我們的生活，所以對於甲醛來說：越低越好！

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開窗、炭包、綠蘿、淨化器、新風，誰更靠譜？

針對甲醛的去除你會用甚麼方式：開窗、炭包、綠蘿、淨化器、新風，今天帶你分析利弊，告訴你哪種方法才是除醛的正確姿勢。

首先要明確一個目的，對於甲醛，不是除，而是除淨！

1. 最高效、最省錢的除醛方式：開窗

這是最推薦的除醛方式，也是最經濟、最高效的除醛方式，開窗通風除醛的原理就是稀釋，將室內的污染物濃度降低。單論除醛，它的效率最高，而且效果很好，還不用花錢，不過通風自身也是有侷限性的。

在外部空氣不潔淨的情況下，通風=污染，比如在霧霾天時，開窗通風肯定就不靠譜了；再比如，冬季和夏季，開窗通風對於我們體感來說是一個挑戰，所以它很有效，但是侷限性也比較明顯，需要其它方法進行補償。

2. 存在二次污染的除醛方式：炭包

對於炭包除甲醛，之前我們做過實驗，將重量為7kg活性炭包，分散擺放於15㎡室內空間中。甲醛初始濃度0.17mg/m3，在保持室內甲醛持續釋放的前提下，進行時長為8h的測試。8h後，室內甲醛濃度穩定值為0.15mg/m3，下降0.02mg/m3，下降比例11.7%，室內甲醛濃度仍超標，測試結果，基本無效。

即便有效，也達不到除淨，活性炭孔隙過大，十分容易吸附飽和，一旦吸附飽和之後，如果周圍溫度升高，吸附的甲醛會被重新釋放出來，這就變成了二次污染！

3. 自我安慰的除醛方式：綠蘿

綠蘿除甲醛數據如下：擺放24盆綠色植物於室內，甲醛初始濃度0.16mg/m3，在保持室內甲醛持續釋放的前提下，進行時長為8h的測試。8h後，室內甲醛濃度穩定值為0.15mg/m3，下降0.01mg/m3，下降比例6.25%，室內甲醛濃度仍超標，測試結果，基本無效。

綠蘿能除甲醛是因為根部有一種共生菌，它需要吸收甲醛作為營養物來維持生命。但是，在高溫條件下，甲醛一直從材料內部源源不斷地揮發出來，在密閉的空間裏，濃度肯定會不斷上升，而綠蘿的處理能力是有限的。

對於綠蘿除甲醛送你四個字：自我安慰。

4. 能除淨，需要選對：空氣淨化器

除醛迅速、有效，適合室內除醛使用，但是！市場魚龍混雜，選擇不當會出現濾芯壽命過短、淨化效果下降飛快的現象。

你知道空淨除醛濾芯需要多久更換一次嗎？

5. 能除淨，但是需要不間斷開機：新風系統

很不錯，效果也能做到「除淨」，前提是你要24小時不間斷開機。新風系統的淨化原理與開窗一樣，是通過換氣來進行稀釋的，長期開機效果穩定。缺點，安裝侷限性大，速率沒有想象的那麼快，需要長期開機。

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最有效的方式：開窗+靠譜的空氣淨化器

開窗是最有效且經濟的除醛方式，但是受限於天氣的影響，所以需要搭配一台空氣淨化器才是最有效的除醛方式，當然，選擇淨化器一定要靠譜！

首先你需要排除的是蜂窩炭濾芯、夾炭布濾芯的空氣淨化器，蜂窩炭濾芯的CADR由於結構的原因，單次過濾效率普遍較低，而夾炭布濾芯雖然CADR有了普遍的提升，但使用一段時間後會出現淨化能力大幅下降的現象，也由於炭存在形態的問題容易出現酸味。

這裏我推薦多層黏炭的淨化器產品、光觸媒淨化器產品和NCCO氧聚解淨化器產品：

多層黏炭產品在改性柱狀炭基礎上做出了改良，長期具有高去除能力的同時也可以做到高甲醛CADR（淨化速率），單從含炭質量上看使用多層黏炭的產品就要比夾炭布大上很多，加之結構優勢，對於甲醛有不錯的淨化效果。

光觸媒，這是一種來自於日本的技術，原理是轉化，將空氣中的甲醛以光為催化條件進行快速轉化，將甲醛分解成為對我們身體無害的水和二氧化碳，因為不是吸附是轉化，除醛方式很科學。

NCCO氧聚解技術，主濾芯採用的是納米級的斜發沸石，孔道中含有大量催化劑過渡金屬，可以主動捕捉氣體污染物,當活氧經過氧聚解反應層時，活氧與空氣污染物、揮發性有機化合物產生化學反應，從而分解污染物，排除二氧化碳和水分子，活氧也被消耗殆盡，達到分解甲醛的作用。

寫在最後：

針對綠植和炭包所下的結論就是「基本無效」，一個產品如果無效，那麼再便宜，對於消費者來說也是白花錢。在面對新居甲醛問題時，懇請消費者別輕信這種謠言，要擦亮自己的眼睛，對於健康來說，無小事。

切記，除醛是要除淨而非有效！

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