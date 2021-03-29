家居裝修｜呢種物料多甲醛完工後勿即時遷入　家長裝修注意3件事

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

父母總希望為孩子打造一個安樂窩，裝修時，大家多把心神放在創意設計。事實上，為了日後的家居安全，除了傢俬的甲醛含量，家具設計、油漆及用料選擇也有不少注意事項，大家裝修前，不妨先參考一下！

家長最關心孩子的安全與健康，在為孩子打造創意空間的時，好師傅裝修平台提醒大家，裝修時要注意3件事！

按圖即睇7大安全設計：

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1.安全設計避免家居意外

孩子好奇心強，家居危機四伏，要避免意外發生，家長可採用一些安全設計，包括採用圓角傢俬；為鋁窗安裝窗花或安全扣；用傢俬生產商提供的配件，將櫃固定於牆身；避免使用玻璃傢俬，或只用於孩子觸不到的高處；露台不要擺放家具，以免孩子攀爬等。

2.選料、油漆注意甲醛

夾板、纖維板、油漆等裝修建材，常含對健康有害的揮發性有機化合物（VOCs），例如甲醛，長期吸入更可致癌。要從源頭減低甲醛，便要留意不同物料的VOC及甲醛含量。

按圖即睇人造板材甲醛釋出量標準：

不同國家已為夾板和纖維板訂立了甲醛釋出量標準，除了港人熟悉的E0、E1、E2，還有日本的F*標準。E0與 E1板可直接用於室內，E2板則需要先加工處理。不同國家訂立了各自的E標準，部分地區，如歐洲並沒有設立E0級別（只有E1和 E2），但總括來說還是大同小異。夾板和纖維板中的甲醛主要用作黏合劑，相比之下，同是木材的實木，甲醛含量則較低。

至於油漆方面，不同品牌也有推出環保漆或兒童漆，包羅低VOC，甚至零 VOC產品，購買時要留意罐上的標籤，以及相關認證，例如美國的Greenguard。部分環保漆更兼具抗甲醛功能，聲稱能有限度吸收空氣中的甲醛。兒童漆通常兼具「抗污」功能，牆身若沾上果汁、鉛筆等污漬，會較易清潔，亦不易「食色」。

為避免有害物質影響孩子，裝修後不宜即時遷入，先等一至三個月，待甲醛散去，期間打開窗戶通風。市面亦有專門除甲醛的公司，使用光觸媒等技術，為家居去甲醛。家長也可自行購買甲醛試紙或測甲醛機，測試家中甲醛含量。

按圖即睇地板選料注意事項：

3.地板物料軟硬度、防滑等級

孩子學走路時，難免跌跌撞撞，選擇地板裝修物料時，可多考慮舒適度。膠板、木（實木、夾板、纖維板）等較為軟身，摔倒時可起緩衝作用，坐在地上玩耍亦較舒適。這些物料在冬天時也相對和暖，較適合赤腳。

相比之下，磁磚、金屬等較硬和較冷，但它們也有優點，包括耐用、防水、易打理。孩子具一定「破壞力」，父母宜一併考慮物料的保養。值得留意的是，磁磚濕水後會變滑，為廁所、廚房選擇磁磚時，宜多注意防滑等級。

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