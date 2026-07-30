Zendaya談家庭教育感激母親身教　曾目睹欺凌沒發聲被父母責罵

Zendaya（千黛亞）是近年備受矚目的荷里活女星，憑多部影視作品和鮮明個人風格累積不少人氣。她的性格謙遜低調，一直深受外界欣賞。以往她曾與母親一同接受訪問，分享家庭教育如何影響她的成長，並塑造她待人處事的方式。



感激母親身教 從教師媽媽身上學懂無私付出

Zendaya的母親是一名教師，她表示媽媽在工作上非常出色，也對自己的工作充滿熱情，願意回饋社會和教育別人。她坦然教師一直都被人低估、薪酬太低也不受重視。我親眼看着母親無私地付出，並把教育作為一份禮物帶給別人，對她的人生有很大影響，她從媽媽身上學到很多。

曾因目睹欺凌沒發聲被父母責罵

Zendaya分享了一次深刻的經歷，她在小學五年級時，班裡有一位同學被欺凌，她當時在場亦看著事情發生，但沒有插手。當時她的父親在同一間學校工作，她的父母得知這件事後，便狠狠罵了她一頓，她表示：「我甚麼都沒有說，我也沒有欺負她。」

她的父母隨即回應：「這就是問題，你甚麼都沒有說。你不可以看到別人被欺凌，卻只坐在那裏做一個旁觀者。我們不會這樣做，我們家的人不會這樣做。」

這段經歷在她心中種下了種子，也深深影響著她日後的處事方式，她明白看見別人遭受不公時，不能只站在一旁旁觀，而是應該主動發聲。她更表示，如果將來有了孩子，希望能為他們培養同樣的價值觀。

善用名氣為更多人爭取機會

Zendaya也將這項理念融入工作，希望用自己的名氣為他人製造機會。她曾參與策劃一場以70年代黑人華麗風格為靈感的時裝秀，並邀請黑人模特兒參與，希望向當年改變時裝界的前輩致敬。

她認為，有更多人並非缺乏才華，只是缺乏機會，而且比她更需要這個平台。她認為自己不應獨佔這個平台：「我不只想把門打開，我想一直扶着那扇門，讓其他人也能進來。」