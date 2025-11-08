Jennifer Aniston與不孕抗爭多年曾試IVF與中藥　坦言不想領養

不孕經歷｜近日56歲的Jennifer Aniston（珍妮花安妮絲頓）在節目中談到自己的不孕歷程，坦言多年來為懷孕試盡不同方法，亦分享了自己現階段的心境與看法。多年來外界一直揣測Jennifer 為了事業放棄生育，但事實並非如此。



Jennifer Aniston曾在知名喜劇《老友記》中飾演主角之一瑞秋（Rachel），憑此角色成為全球家喻戶曉的女演員。近年亦持續活躍於影視界，主演Apple TV+劇集《晨早直播室》（The Morning Show）。

Jennifer曾在2000年與Brad Pitt（畢彼特）結婚，但兩人於2005年離婚。之後她在2015年與演員Justin Theroux再婚，不過在2018年分開，但兩人至今仍保持友好關係。Jennifer至今仍未再婚，她也曾多次在訪問中提到，自己對人生現階段的狀態感到平靜。

被標籤為工作狂不生育 背後與不孕抗爭多年

Jennifer多年來一直沒有生育，外界卻將她標籤成一個「工作狂」，認為她為了事業發展而選擇不生小孩。不過，近年Jennifer坦承分享自己不孕的艱難經歷，也多次公開回應外界的揣測與謠言，表示這些誤解曾令她深受傷害。

Jennifer在2022年接受雜誌採訪時談到，她在30歲多至40歲時，經歷過很痛苦的時期，她曾為了懷孕，多次接受人工受孕（IVF）、服用中藥，她為了懷孕甚麼都願意做，但無論嘗試多少次，仍然無法懷孕。

她曾對此感到非常不滿：「你們根本不了解我的個人狀況或醫療情況，憑甚麼去判斷我能不能生孩子？他們根本一無所知，這真的很傷人也很噁心。」

媒體過度關注是否懷孕 反映社會認為女人必須生育

Jennifer曾在2016年發表一篇文章，打破懷孕謠言：「我的觀點是：無論有沒有伴侶，有沒有孩子，我們都是完整的。我們自己決定，甚麼是我們身體的美。這個決定權在我們自己手中，也只屬於我們自己。」

她當時斥責媒體過度關注她是否懷孕，而這現象正是表明了一種根深蒂固的觀念：如果女性沒有結婚生子，她們在某種程度上就是不完整、不成功、不快樂的。

坦言不想領養：想要擁有我自己DNA的生命

近日，Jennifer登上美國訪談節目，談到有關生孩子的話題，以及多年來的心路歷程。她表示，自己現在的心態已經很平靜，因為有些事她根本無法控制。以往她長期活在恐懼、緊張、與不確定中，也不知道自己是誰，但她如今已經放下，不再在乎了。

她提到，有人建議她領養孩子，但她坦白不想領養：「我想要一個擁有我自己DNA的小生命。無論這樣是否自私，我就是一直都想。」

Jennifer說，經歷過這一切之後，最終會把它浪漫化，因為這些根本不是自己能控制的事。她亦坦言，有時遇到某些人時，仍會閃過一個念頭，覺得「這個人會是一個很棒的孩子」，不過這種感覺通常只維持三秒，就會過去。