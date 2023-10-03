台灣親子遊｜宜蘭5日4夜親子自由行行程　住宿景點餐廳全攻略

一家大小到台灣宜蘭親子遊，但又不知道如何安排行程？不妨參考一位港媽的宜蘭5日4夜親子自由行行程安排，一文看清宜蘭親子住宿、景點及餐廳攻略！

（資料授權：跟力高去旅行）



帶小朋友出國旅行，除了日本，台灣也是十分適合和小朋友們一起旅行的地方！今次我們選擇來到台灣宜蘭自由行，光是宜蘭就排到豐富行程玩足5天4夜了！

Day 1 宜蘭自由行 嘆民宿風味料理、下午茶

交通：香港機場09:50–台北機場11:50；台北機場包車到宜蘭（1小時20分鐘）

下午茶：埃及白宮民宿下午茶

景點：民宿享用設施（游泳池、室內遊戲室、電動車）

晚餐：壯圍殼倉米食風味料理

住宿：宜蘭——埃及白宮

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埃及白宮預訂平台：trip.com

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Day 2 宜蘭自由行 農場體驗騎馬餵動物

早餐：埃及白宮民宿早餐

景點：星寶蔥體驗農場 套票包：摘蔥體驗、蔥油餅DIY、餵梅花鹿和迷你驢

午餐：大洲魚寮

景點：大洲馬場-體驗騎小馬

晚餐：大嵌城罋缸雞

住宿：宜蘭——埃及白宮

星寶蔥體驗農場預訂平台：klook

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Day 3 宜蘭自由行

早餐：埃及白宮民宿早餐

景點：張美阿嬤農場

午餐：宜蘭新月廣場-大河屋

景點：新月廣場

晚餐：山喜和食 家庭式日式餐廳

住宿：雀客童媽吉親子旅館

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預訂網站：Trip.comExpediaHotels.com

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Day 4 宜蘭自由行 玩盡射擊、室內遊樂場

早餐：酒店自助早餐

景點：邱比準射擊館

景點及午餐：溪和水產觀光工廠

景點：綺麗觀光園區- 室內playroom

晚餐：牛麵

住宿：雀客童媽吉親子旅館

Day 5 宜蘭自由行 國立臺灣科學教育館

早餐：酒店自助早餐

交通：包車到台北

午餐：台北101-鼎泰豐

景點：國立臺灣科學教育館

交通：台北機場18:45–香港機場20:45

《資料及相片獲跟力高去旅行授權轉載》

宜蘭張美阿嬤農場 必睇小鹿、水豚君、袋鼠

宜蘭必去動物農場，小鹿斑比親密餵食，呆萌水豚君泡澡、兔豚、袋鼠、草泥馬，療癒登場！有吃又有拿，有小點蔥油餅 / 紅豆餅 / 雞蛋糕等。

價格：

遊程套票（DIY體驗＋入園門票＋品嚐甜點）：

成人（5歲-64歲）HK$87/位

兒童（2歲-4歲）HK$12/位

優待（65歲以上或持身心障礙手冊）HK$74/位

預約平台：klook