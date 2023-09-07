台灣親子遊｜內湖親子館0-6歲免費入場玩7大區域文附預約詳情

台灣是許多家庭的旅遊首選，有不少美食和自然景點，適合親子遊。有媽媽分享了台灣內湖親子館的遊玩體驗，親子館免費入場，即使是海外遊客也能免費進內遊玩。即將到台北旅行的家長可以參考。

資源授權：婉瑈祐興の生活小記



臺北市內湖親子館預約詳情

臺北市內湖親子館位於捷運港墘站同棟大樓的二樓，只要坐捷運站從一號出口出站走50公尺就看得到，非常方便。

只要年齡符合0至6歲就能免費入場，不限台北市民，即使是國外遊客都可以免費遊玩。親子館採用網路預約或現場報名，內湖親子館每場次限制50對親子使用。當中35對為網路預約名額，15對為現場排隊名額。

內湖親子館設施

內湖親子館設施和活動規劃可分為：寶貝探索區、阿公阿嬤的家、活力健身房、我的城堡、動手玩創意、溫暖小空間、幸福繪本角落等。

由於內湖館位於大樓的二樓，所以一樓的樓梯就有標示電梯在左後方，上去後就能看到服務台，登記資料後服務人員會給予一組置物櫃鑰匙，嬰兒車可以停放在服務台旁邊。

另外，內湖館內沒有輕食區，若要飲食需要到外面的候位區食用，只可以帶水進場。

兒童遊玩設備

入場消毒完之後就可以進場遊玩，左邊的小區塊是0至2歲的寶寶探索區，相較其他親子館寶寶區較小一些。寶寶區旁有幼兒攀岩場，下方也有軟墊避免幼兒受傷。

住飯仔區是兩姐弟這次玩最久的地方，切仔麵、製作咖啡輕食、握壽司、裝超市店員採買結帳跟cosplay，他們都玩的不亦樂乎。

中間的大舞台區是幸福繪本角落，大家可以在這邊進行親子共讀，這次時間剛好也有參與到館方的說故事時間，說故事姐姐還會請小朋友一起互動，聽完故事後還可以領取兌換點，集滿可以換小禮物。

圖片來源：婉瑈祐興の生活小記

舞者台區旁還有感統區、積木區、美勞區可以遊玩。感統區有小型溜滑梯跟籃球、小城堡；積木區有20多個玩教具可以遊玩；美勞區也有非常豐富的設備跟材料可以使用，每一區也讓兩姐弟玩到不想離開。

內湖館的燈光照明充足，場內輕快的音樂會讓小朋友有活力滿滿的感覺，廣大的空間不會擠在一起，能讓小朋友們很自在的遊玩。

台北市內湖親子館

地址：臺北市內湖區內湖路1段659號2樓(捷運文湖線港墘站共構大樓)

電話：(02)7709-7990

開放時間：

週二至週五9：30~12：00、14：00~17：00；

週六、日9:30~11:00、13:00~14:30、15:30~17:00。

每週一及經政府公告之放假日為休館日。

《資源及相片獲婉瑈祐興の生活小記授權轉載》

台北市立兒童新樂園

臺北市立兒童新樂園是台灣一座受歡迎的兒童樂園，提供各種豐富多樣的遊樂設施，是孩子們度過快樂時光的理想場所。台北兒童新樂園距離捷運站非常近，交通方便，是家庭出遊的好選擇。

在兒童新樂園，孩子們可以盡情享受叢林吼吼樹屋的冒險，登上尋寶船，或者體驗碰碰車的刺激快感。幸福碰碰車和宇宙迴旋更是兒童新樂園的人氣設施之一，讓孩子們在遊戲中感受速度和驚喜。這裡還有音樂馬車，讓孩子們在音樂中盡情舞動。亦有飛天神奇號和魔法星際飛車，讓他們體驗太空冒險的樂趣。

價格：

．一日樂Fun券（暢玩園區13項遊樂設施）：HK$45/位

．【二館聯票】兒童新樂園一日樂Fun券 | 科學教育館(全票)：HK$63/位

．【二館聯票】兒童新樂園一日樂Fun券 | 天文館(全票)：HK$53/位

．【三館聯票】兒樂門票+設施四次券 | 科學教育館 | 天文館(全票)：HK$50/位

．【三館聯票】 兒樂一日樂Fun券 | 科學教育館+空中腳踏車 | 天文館+宇宙探險 (全票)：HK$91/位

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台北101觀景台

台北10的89樓觀景台打造全新空間「高空Sky Lounge區」，讓夜晚賞月賞景更有氣氛、更加浪漫。白天亦有絕佳視野，可以享受各種風情與色彩的黃昏美景！全台最高雲端綠色教室-ESG環境教育｜走讀體驗，帶領您跟孩子從高空看台北、在祕密花園中細數每個綠知識，揭開台北101綠色科技的神秘面紗！

101樓層以「世界最高秘境花園」主題與遊客見面，館內360度環繞鏡面牆設計，將天空、雲朵和陽光映照於室內，宛如置身雲端花園，遠眺群山、俯瞰台北城市地景風貌。

價格：

．89F觀景台門票：HK$150/位

．89F＋101F 觀景台套票：HK$245/位

．台北101觀景台快速通行門票：HK$300/位

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