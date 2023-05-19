台灣親子遊 東區親子悠遊館 魔法繪本館 特色彩繪牆大量幼兒玩具

到台灣旅遊不忘帶孩子到當地遊樂場遊玩，來一躺台灣親子遊。台灣有不少免費的親子悠遊館，每間都各具的特色。有台灣版主分享了台南東區親子悠遊館的魔法繪本館，館內除了牆面有特色彩繪，更有不少木頭拼圖、桌遊玩具供寶寶玩樂，是家長們輕鬆育兒的好選擇。

（資料授權：IG / Facebook「 mingliketoeat」）



版主稱東區親子館悠遊館位於虎尾寮重劃區，設在全台南甚至全台灣學生人數最多復興國中內，警衛室登記後入校至左後方。親子館位於2樓，有樓梯上落，1樓樓梯轉角有嬰兒車停車區。

魔法繪本館主題 大量幼兒益智玩具可供玩樂

東區親子悠遊館分為兩區，教室Ａ是0至2歲的寶寶區（內含0-6個月嫩嬰區）、教室Ｂ加走廊是2至4歲的親子遊戲室。走廊整個是用氣密窗封起來和鋪木地板，善用室內裝潢活用空間。原本的走廊洗手台有保留，孩子玩耍完可以在室內洗手。

台南每個親子館都有特色主題，東區的是魔法繪本館。版主表示親子館的教具項目都大同小異，着重牆面有特色彩繪。

0-2歲區有布質圖書、球池、動物公仔、認知教具、小階梯等。2-4歲區則有小型賽車場、車子、加油站、障礙賽體能區和搖滾陀螺等。整體來說，東區有多樣化的木頭拼圖、桌遊玩具，還有角色扮演服裝、扮家家酒區等。

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其他友善設施



• 親子洗手間（設於在室外）

• 哺乳室

• 停車（校門口或戶外停車場可停車）

東區特有－免費育兒諮詢



東區是臺南市政府社會局委託崑山科技大學辦理，每週固定時段有崑山科技大學幼教系教授駐點諮詢。

臺南市東區親子悠遊館資訊



• 地址：台南市東區裕文路62號

• 營業時間：週一休館，週二 13:00-17:00，週三至週日 9:00-12:00 & 13:00-17:00

• 收費方式：免費，現場登記。

• 入館年齡：0至未滿４歲幼兒及家長

• 入館限制：口罩、襪子、健保卡。無須預約

《本文獲「 mingliketoeat」授權轉載》