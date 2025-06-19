幼兒拼音｜難分辨英普拼音 言語治療師教識別介入時機與改善方法

英普拼音｜小朋友初學拼音時，難以分辨英文與普通話發音。基於兩者都由字母組成但發音完全不同，如果一直未能辨別兩者的分別，恐怕會影響學習信心。言語治療師媽媽Miss Carley分析幼兒易混淆英文與普通話拼音的原因，教家長識別何時需要介入，並提供有效改善方法。

本文作者：言語治療師媽媽Miss Carley



英文與普通話拼音 發音與規則的分別

普通話拼音是運用字母標示文字的正確發音，但英文拼音是一種以聲音為基礎學習拼寫的教學方法，兩者其實不盡相同，只不過因為英文拼音和普通話拼音都是由英文字母組成，故對小朋友可能造成混淆。

英文拼音和普通話拼音都有其獨特的發音系統和語音結構，例如，普通話有四個聲調而英文則沒有所謂的聲調，部份英文生字有兩個或以上的音節（syllables）而普通話的生字都是單音節的。

此外，兩者的發音亦大有不同，如ch在英文拼音中屬於首音（ onset 例如chat、cheap等字前面的部份），在普通話中則是捲舌音聲母。

英文拼音和普通話拼音都是由英文字母組成，小朋友可能造成混淆。（Freepik）

初學拼音最易混淆 這情況家長應要介入

初學拼音的幼兒、初接觸普通話及英語的小朋友有可能會混淆兩者的發音。拼音混淆主要影響發音，並不會影響語言表達理解及閱讀能力。

如果家長發現孩子未能正確掌握兩者的拼音技巧，例如未能按普通話拼音正確讀出中文字，及未能用Phonics自行拼讀英文生字，就應對孩子的學習作出介入。

家長可引導孩子區分拼音

小朋友在讀中文文章前，家長可鼓勵他們先溫習普通話拼音中的所有聲母及韻母。

平日也可以多鼓勵小朋友運用學習過的拼音技巧拼讀英文生字，亦可以和小朋友玩一些簡單的英文拼音遊戲，例如請小朋友把不同音素（Phonemes）拼合成生字並進行拼讀。

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》