小朋友學英文｜精選10大幼兒英語YouTube頻道　零成本自然學發音

育兒｜想小朋友從小學好英文，不一定要花大錢，善用網上免費資源同樣可以營造優良的外語環境！本文為各位爸媽精選10個大受歡迎的兒童英語YouTube頻道，讓小朋友邊睇邊學，說出流利英語。



沉浸式英語學習環境

現在的小孩學習第二語言的年紀越來越早，如想寶貝不排斥並快樂學習，將外語融入日常生活是最佳方法。學習英文與學習母語的道理相同，透過多聽、多看、多說，讓幼兒沉浸在合適的語言環境中，對未來的語言發展有很大益處。家長可利用有趣的網上影片，讓孩子在無壓力下愉快學習。

10大兒童英語頻道推介

不同的YouTube頻道各具特色，涵蓋自然發音、數學算術、生活常識及兒歌，家長可根據小朋友的年齡和興趣挑選最合適的片單：

1. Alphablocks：

如果想讓孩子學自然發音，這套英國學齡前動畫可說是首推，內容由各個字母方塊出演，幫助兒童學習字母、拼寫、閱讀和寫作。

2. 粉紅豬小妹（Peppa Pig）：

利用高人氣角色配合生動畫面，建議家長播放英文版以營造全英聽說環境，說不定哪天孩子就會脫口說出英文。

3. Noodle & Pals：

頻道內約九成的影片都是輕快英語兒歌，透過簡單單字教孩子生活認知和常規，旋律十分洗腦，非常適合小孩。

4. 小鼠波波（Maisy Mouse）：

故事圍繞主角小老鼠波波，畫面單純且單字與片語較少，發音簡單清晰，非常適合剛開始學說話的幼兒。

5. Numberblocks：

透過5個擬人化積木之間的生動互動，從小培養簡單算術概念，讓孩子在趣味中學習計算，消除日後對數學的抗拒。

6. Pip and Posy：

改編自同名暢銷繪本，講述小兔子Pip和小老鼠Posy的生活故事，劇情高度還原幼兒真實生活日常，極易引起小朋友共鳴。

7. Originator Kids：

利用有趣動畫加深單字記憶，但語速相對較快，較適合4歲以上有基礎的小朋友，家長亦需留意頻道內夾雜了部分西班牙文影片。

8. 阿奇幼幼園（Hey Duggee）：

融入流行文化並以安親班為背景，鼓勵2至5歲小朋友動動腦筋或透過團隊合作解難，以獲取老師阿奇頒發的任務徽章。

9. Twirlywoos：

這部喜劇卡通旁白精簡恰到好處，孩子可跟隨劇中4個角色經歷冒險並學習新概念，特別適合1至4歲幼兒作英語和生活啟蒙。

10. Lingokids Songs and Playlearning：

包含豐富的動畫與兒歌合輯，刻意放慢語速並使用簡單單字教導生活大小事，對2至8歲的小小孩非常友善。